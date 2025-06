Accordi Svizzera-UE, firmata una dichiarazione sulle regole transitorie

Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič. Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič hanno firmato martedì una dichiarazione comune che disciplina le modalità della cooperazione tra Berna e Bruxelles dalla fine del 2024 all'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE.

Keystone-ATS

Martedì il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič hanno firmato un accordo sulle regole transitorie in attesa dell’entrata in vigore del pacchetto di accordi tra Berna e Brixelles. Il risultato delle trattative rappresenta un vantaggio per entrambe le parti, ha dichiarato Cassis in una conferenza stampa congiunta nella sede della Commissione europea nella capitale belga. Šefčovič ha parlato di “un nuovo passo in avanti importante”.

La dichiarazione mira a migliorare la cooperazione in sette settori. Il capo della diplomazia svizzera ha citato la ricerca, l’elettricità, la sanità, i trasporti, il dialogo finanziario e gli accordi sul reciproco riconoscimento (Mutual Recognition Agreements, MRA). L’obiettivo di quest’ultimo punto è che entrambe le parti sostengano la conclusione positiva del processo di ratifica, consolidando al contempo le relazioni bilaterali.

Un documento di tre pagine

Il documento di tre pagine disciplina in particolare la piena attivazione delle regole transitorie nel settore della ricerca e dell’innovazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025, consentendo così ai ricercatori e agli innovatori svizzeri l’accesso ai bandi di gara dei programmi Orizzonte Europa, Euratom e Digital Europe.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 24 giugno 2025:

Contenuto esterno

Disciplina pure la sicurezza e il buon funzionamento delle reti elettriche e la cooperazione nella protezione della popolazione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere, oltre alla prosecuzione del dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari, ripreso il 4 luglio 2024 dopo un’interruzione.

La dichiarazione afferma inoltre che entrambe le parti sostengono il completamento con successo del processo di ratifica e allo stesso tempo rafforzano le loro relazioni bilaterali.

Nessuna data di scadenza

L’accordo relativo agli MRA, un settore importante per l’industria svizzera delle esportazioni, sarà aggiornato solo dopo l’entrata in vigore dell’intero pacchetto. Ignazio Cassis ha sottolineato che non tutti i problemi potranno essere risolti durante la fase transitoria.

La dichiarazione congiunta stabilisce i termini della cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea per il periodo dal 20 dicembre 2024 fino all’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. Le misure transitorie non hanno una data di scadenza, ha dichiarato Maroš Šefčovič, che ha letto alcuni estratti del testo.