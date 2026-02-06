Cassis e Lavrov alla ricerca di vie per la pace

Durante l'incontro a Mosca, la proposta di Ignazio Cassis di utilizzare l'OSCE come piattaforma per la pace in Ucraina si è scontrata con la visione del suo omologo russo Sergey Lavrov, che ha definito l'organizzazione in "profonda crisi".

In visita a Mosca in qualità di presidente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha discusso venerdì con il suo omologo russo Sergey Lavrov delle vie per raggiungere la pace in Ucraina.

In un post su “X”, il consigliere federale ha precisato che è stata trattata anche la necessità del dialogo e di un multilateralismo inclusivo. Cassis, Lavrov e il segretario generale dell’OCSE, Feridun Sinirlioglu, hanno discusso di come l’OSCE possa fungere da piattaforma per facilitare questo dialogo. L’obiettivo è sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina, basata sul diritto internazionale, stando al capo della diplomazia elvetica.

Durante l’incontro, precisa una nota odierna dell’organizzazione con sede a Vienna, Cassis e Sinirlioglu hanno accennato anche al pesante tributo in termini di vite umane provocato dalla guerra in corso.

“A quasi quattro anni dall’inizio della guerra, i civili continuano a soffrire. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture critiche stanno causando danni a lungo termine. È necessario rinnovare gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione negoziata che allevi le sofferenze dei civili e garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario in ogni momento”, ha dichiarato Cassis, citato nel comunicato. In questo contesto, ha ricordato, la responsabilità di tutti gli Stati partecipanti è di mantenere aperti i canali di discussione sulla stabilità futura e la sicurezza cooperativa.

Lavrov: “L’OSCE è in profonda crisi”

Ma se per Cassis l’OSCE è l’organizzazione più importante per accompagnare un processo di pace, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva romanda RTS, per Lavrov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, l’OSCE si trova in una “profonda crisi” e a rischio “autodistruzione”.

L’incontro tra i due uomini costituisce la seconda tappa dell’offensiva diplomatica lanciata da Cassis nell’ambito della presidenza svizzera dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Lunedì si era recato a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli esteri Andrii Sybiha.

Cassis aveva espresso al Forum economico mondiale (WEF) la sua intenzione di svolgere un ruolo di mediatore nel processo di pace in Ucraina. Tuttavia, l’organizzazione è in una fase di stallo da diversi anni. Il divario tra la Russia e gli altri Stati si è ampliato e gli Usa stanno esercitando pressioni per ridurre i fondi.

Nelle ultime settimane, su iniziativa degli Stati Uniti, sono stati avviati ad Abu Dhabi i colloqui tra i contendenti. Finora sono stati annunciati pochi risultati tangibili. Da mesi gli sforzi diplomatici volti a trovare una soluzione al conflitto si arenano sulla questione dei territori che Kiev dovrebbe cedere a Mosca, in particolare il Donbass, regione ricca di materie prime.

