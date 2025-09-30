I premi delle assicurazioni sanitarie pesano sempre di più in Svizzera
Un sondaggio condotto da Tamedia rivela che l’aumento dei premi di cassa malattia è percepito come un peso dalla maggioranza della popolazione svizzera, che si mostra anche favorevole all’introduzione di un’assicurazione sanitaria unica.
Senza sorprese, la maggior parte della popolazione svizzera considera un peso l’aumento dei premi di cassa malattia.
È quanto emerge da un sondaggio pubblicato martedì dalle testate Tamedia. Il 68% delle persone interpellate si è inoltre dichiarato favorevole o piuttosto favorevole all’introduzione di un’assicurazione sanitaria unica.
Questa proposta ha ottenuto la maggioranza in tutte le fasce d’età, tutti i partiti politici, generi e classi di reddito. L’idea di ridurre il numero di ospedali considerati fattori di aumento dei costi non ha invece sedotto la maggioranza: solo il 36% ha risposto “sì” o “piuttosto sì” a una domanda in merito.
Il 9% delle persone interpellate ha inoltre dichiarato che si attende di avere difficoltà a pagare i premi in aumento previsti per il prossimo anno. Il 5% ha addirittura risposto di non sapere come farà a farlo.
Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto di ricerca Leewas su circa 24’500 persone tra il 25 e il 28 settembre nella Svizzera tedesca, romanda e in Ticino. Il margine di errore è pari a +/- 1,9 punti percentuali.
