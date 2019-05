Secondo Schuler, non essendoci verbali non si sa chi abbia partecipato agli incontri e di cosa si sia parlato. A suo avviso questo è illegale: sono stati violati i principi del Codice di procedura penale. Al suo cliente è stato in particolare negato il diritto di essere udito. In marzo il legale ha quindi presentato una richiesta alla Procura federale affinché negli atti siano inseriti tutti gli elementi concernenti questi colloqui.

L'avvocato sa di questi abboccamenti solo perché il suo mandante è stato avvertito che avrebbe dovuto pagare i relativi costi (voli in Brasile, nonché vitto e alloggio sul posto per i funzionari). L'importo sarebbe a cinque cifre: è stata presentata una tabella Excel illustrante una dozzina di posizioni.

Stando a quanto riferisce la NZZ am Sonntag, delegazioni del Ministero pubblico della Confederazione - alcune volte guidate dallo stesso Lauber - si sono incontrate a più riprese in Brasile e in Svizzera con persone direttamente o indirettamente coinvolte nel caso. Il legale di uno degli indagati, Rolf Schuler, avrebbe saputo solo incidentalmente di questi incontri, avvenuti fra il marzo 2015 e il maggio 2018: negli atti non ve ne è menzione.

Il procuratore della Confederazione Michael Lauber ha avuto incontri informali non verbalizzati anche nell'ambito del caso di corruzione che ha visto al centro il colosso petrolifero statale brasiliano Petrobras. Lo sostiene un avvocato che difende una delle persone accusate di aver riciclato soldi in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Altri sospetti sull'operato del Procuratore generale 12 maggio 2019 - 14:01 Il procuratore della Confederazione Michael Lauber ha avuto incontri informali non verbalizzati anche nell'ambito del caso di corruzione che ha visto al centro il colosso petrolifero statale brasiliano Petrobras. Lo sostiene un avvocato che difende una delle persone accusate di aver riciclato soldi in Svizzera. Stando a quanto riferisce la NZZ am Sonntag, delegazioni del Ministero pubblico della Confederazione - alcune volte guidate dallo stesso Lauber - si sono incontrate a più riprese in Brasile e in Svizzera con persone direttamente o indirettamente coinvolte nel caso. Il legale di uno degli indagati, Rolf Schuler, avrebbe saputo solo incidentalmente di questi incontri, avvenuti fra il marzo 2015 e il maggio 2018: negli atti non ve ne è menzione. L'avvocato sa di questi abboccamenti solo perché il suo mandante è stato avvertito che avrebbe dovuto pagare i relativi costi (voli in Brasile, nonché vitto e alloggio sul posto per i funzionari). L'importo sarebbe a cinque cifre: è stata presentata una tabella Excel illustrante una dozzina di posizioni. Secondo Schuler, non essendoci verbali non si sa chi abbia partecipato agli incontri e di cosa si sia parlato. A suo avviso questo è illegale: sono stati violati i principi del Codice di procedura penale. Al suo cliente è stato in particolare negato il diritto di essere udito. In marzo il legale ha quindi presentato una richiesta alla Procura federale affinché negli atti siano inseriti tutti gli elementi concernenti questi colloqui.