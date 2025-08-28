Caso FIFA, nessun ricorso sull’assoluzione di Blatter e Platini

Altri sviluppi Qui Svizzera A Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scrittore, saggista e consigliere politico Giuliano da Empoli sarà insignito del Premio culturale Leenaards 2025, dotato di 30'000 franchi. Di più A Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025

Argovia, la 14enne che ha ucciso una 15enne lo ha fatto con due coltelli: Nel delitto di Berikon (AG), in cui lo scorso maggio una 14enne ha ucciso una sua amica 15enne, l'omicidio è avvenuto con diverse pugnalate inferte utilizzando due diversi coltelli. Secondo la procura, non vi sono indizi di violenze reciproche.

Banche svizzere, le prospettive occupazionali sono ai massimi da 10 anni: Prospettive occupazionali ottimistiche per chi lavora o vuole lavorare in banca: il 96% degli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) prevede un organico costante o in aumento. Si tratta del valore più alto degli ultimi dieci anni.

La condanna di Tariq Ramadan per violenza carnale è definitiva: Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso dell'islamologo svizzero contro la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di Ginevra.

La ricerca fornisce nuove conoscenze sulla protezione dalle valanghe: Le foreste possono frenare efficacemente le valanghe, ma solo se gli alberi sono nettamente più alti del manto nevoso.

Emma e Noah i nomi più popolari in Svizzera nel 2024: Lo rende noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando che Noah era già stato il preferito per i nuovi nati varie volte negli scorsi anni.

Crolla la fiducia nella congiuntura: indice UBS-CFA a minimi dal 2022: Alla luce dei dazi americani del 39% gli analisti finanziari sono molto meno fiduciosi riguardo all'evoluzione congiunturale elvetica.

Divario salariale, famiglia ed età penalizzano le donne: Il Consiglio federale ha adottato oggi un rapporto sulle differenze salariali tra uomini e donne che analizza l'impatto di stato civile, genitorialità ed età, in risposta a un postulato di Marcel Dobler (PLR/SG).

In India entrano in vigore i dazi al 50%: I pesanti dazi imposti da Donald Trump alle merci provenienti dall'India sono entrati in vigore mercoledì. Il 50% imposto al Paese più popolato al mondo è tra le percentuali più alte in assoluto.