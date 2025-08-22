Caso 1MDB: JP Morgan Suisse condannata a multa di 3 milioni

La televisione svizzera per l’Italia
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato la banca JP Morgan Suisse a una multa di 3 milioni di franchi in relazione all'appropriazione indebita di beni del fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Le uscite hanno raggiunto complessivamente circa 174 milioni di franchi.

La filiale svizzera della banca americana è stata condannata “per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire la commissione di atti di riciclaggio di denaro aggravato”, si legge in una nota diffusa oggi dal MPC.

I trasferimenti di fondi verso JP Morgan Suisse – 43 in totale – sono avvenuti tra ottobre 2014 e luglio 2015, aggiunge la procura federale, che ha emanato un decreto d’accusa e di abbandono parziale, al termine di un procedimento penale avviato nel novembre 2022.

Le indagini hanno rivelato che JP Morgan Suisse ha intrattenuto rapporti commerciali con la società Petrosaudi e i suoi dirigenti, nonostante fossero già disponibili informazioni negative da fonti pubbliche sul loro ruolo in relazione alla potenziale implicazione in un piano di distrazione di fondi a danno di 1MDB, scrive l’MPC. “La banca non ha chiarito in modo adeguato le relazioni d’affari in questione ed è venuta meno a un ragionevole spirito critico.”

Il fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad (1MDB), accusatore privato, ha dichiarato che otterrà un indennizzo di 1,4 miliardi di MYR (ringgit malaysiani, pari a circa 270 milioni di franchi), motivo per cui il MPC non ha pronunciato un risarcimento, viene specificato nel comunicato.

Nel determinare la pena, la procura federale ha tenuto conto non solo della collaborazione della banca, ma anche del lungo lasso di tempo trascorso – circa dieci anni – dal momento in cui sono stati commessi i reati. Visto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a un’opposizione, il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.

Accordo con il Governo malaysiano

Sempre oggi, il governo malaysiano e JP Morgan hanno pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale comunicano di aver raggiunto un accordo globale su tutte le questioni relative a 1MDB. La banca verserà l’equivalente di 270 milioni di franchi al fondo malaysiano per il recupero dei beni.

Ciò porrà fine a tutte le rivendicazioni esistenti e future, si legge. Entrambe le parti ritireranno i ricorsi in corso, tra cui il procedimento intentato da 1MDB contro la filiale svizzera di JP Morgan dinanzi all’Alta Corte di Kuala Lumpur.

In un’altra dichiarazione, JP Morgan sottolinea il suo impegno a rispettare “gli standard più elevati” ed evoca la stretta collaborazione con il governo malaysiano per chiarire le precedenti questioni relative a 1MDB. Da allora, i controlli sono stati rafforzati e si è ottenuta la fiducia delle autorità di vigilanza, precisa la banca.

Il caso

Lo scandalo 1MDB ha portato alla sottrazione di 4,5 miliardi di dollari in totale. L’intera operazione è stata orchestrata dall’ex primo ministro malaysiano Najib Razak e dal suo consigliere Jho Low.

Un anno fa, il Tribunale penale federale (TPF) ha condannato il direttore della società ginevrina Petrosaudi e il suo vice a pene detentive nel caso 1MDB. I due erano accusati di aver sottratto 1,85 miliardi di dollari ai danni del fondo sovrano malese tra il 2009 e il 2010.

