Casinò svizzeri impegnati a rispettare un codice di protezione dei giocatori

Giocare responsabilmente. Keystone-SDA

Tutti i casinò presenti in Svizzera rispetteranno una serie di direttive vincolanti volte a proteggere le giocatrici e i giocatori e le e i minorenni.

Keystone-ATS

Tutti i casinò svizzeri si sono impegnati a rispettare un codice di protezione dei giocatori vincolante che contiene in particolare disposizioni relative alla pubblicità, alla protezione dei minori e ai divieti di gioco.

I casinò si sono adoperati soprattutto a non fare pubblicità in televisione prima delle 22:00, inoltre quelli online utilizzano lo slogan “Gioca responsabilmente”. I casinò mettono anche a disposizione dipendenti appositamente formati per la protezione dei giocatori, indica in un comunicato odierno la Federazione Svizzera dei Casinò, precisando che il codice va oltre i requisiti di legge.

È difficile stabilire se e quando sia presente un comportamento di gioco eccessivo o una dipendenza dal gioco: in collaborazione con esperti in tale ambito e dell’intelligenza artificiale (IA) i casinò stanno sviluppando metodi all’avanguardia per l’individuazione precoce di tali persone per avviare al più presto con loro un dialogo serio e vincolante, viene aggiunto.

Con questo codice, sottolinea la nota, i casinò svizzeri autorizzati si distinguono chiaramente dai fornitori stranieri illegali, che non rispettano mai le disposizioni di legge in materia di tutela dei giocatori e non versano alcun un contributo all’AVS.