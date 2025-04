Casa in proprietà sempre più cara, si cerca investimento stabile

Keystone-SDA

Il prezzo di un alloggio in proprietà continua a salire decisamente in Svizzera, anche sulla scia della ricerca di investimenti stabili.

2 minuti

Keystone-ATS

È questa, in estrema sintesi, l’indicazione che emerge oggi dall’ImmoScout24-Kaufindex (nuovo nome, da questo mese, del Swiss Real Estate Offer Index), un indice basato sugli annunci immobiliari.

A fine marzo il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare è salito dell’1,3% rispetto a fine febbraio, secondo il parametro calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani è aumentato in modo un po’ meno marcato, dell’1,0%. Su base annua le progressioni sono sensibili: rispettivamente +3,1% (case) e +3,3% (appartamenti).

Nelle fasi di incertezza economica e di affitti elevati, la domanda di immobili residenziali cresce e ciò si riflette sull’andamento dei prezzi, spiegano gli specialisti di SMG. “Da un lato il costo delle ipoteche è tornato ad essere più favorevole visto che di recente il tasso guida della Banca nazionale svizzera è stato ridotto e probabilmente scenderà ulteriormente nel prossimo futuro; dall’altro le case sono percepite come un investimento più stabile e a prova di crisi in considerazione delle tensioni geopolitiche, dei conflitti commerciali e dell’incertezza economica generale”, commenta Martin Waeber, direttore di SMG, citato in un comunicato.