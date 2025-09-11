Il produttore israeliano di carne sintetica Aleph Farms s’insedia nel canton Zurigo

La televisione svizzera per l’Italia
La possibile apertura di un impianto di produzione di carne sintetica nel canton Zurigo segna un passo significativo per l'espansione europea dell’azienda israeliana Aleph Farms.

Un’azienda israeliana che produce carne sintetica potrebbe presto iniziare la produzione a Kemptthal, nel canton Zurigo. Aleph Farms ha annunciato giovedì la firma di una dichiarazione d’intenti con la società The Cultured Hub, creata da un consorzio con Migros, Givaudan e Bühler.

L’obiettivo dell’azienda è realizzare l’infrastruttura necessaria all’inserimento sul mercato alimentare di carne di prima qualità prodotta in laboratorio a partire da cellule di manzo, scrive in una nota il Dipartimento zurighese dell’economia.

Con questo passo, si legge nel comunicato, l’azienda “completa una tappa importante della sua espansione internazionale e posa la prima pietra per la produzione locale della linea di carne coltivata”. L’intesa crea inoltre un quadro a lungo termine per la produzione nel canton Zurigo, da dove sussiste il potenziale per allargarsi ad altri mercati europei.

Aleph Farm è stata fondata nel 2017, l’anno successivo ha presentato la sua prima bistecca prodotta in laboratorio, nel 2021 una costata e nel 2022 il collagene. La prima domanda per produrre carne sintetica in Svizzera è stata depositata nel 2023, in collaborazione con Migros Industrie, presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

In conferenza stampa, la responsabile cantonale dell’economia Carmen Walker-Späh ha commentato: “Mi rallegro fin d’ora per le numerose innovazioni nelle tecnologie alimentari che Aleph Farms compierà nel nostro cantone. Il ramo dell’alimentazione è un vettore del futuro in un’economia resistente”.

A Kemptthal ha peraltro sede dal 2019 Planted, azienda che produce prodotti alimentari sostitutivi della carne, a partire da proteine di origine vegetale.

il modello swatch "WHAT IF...TARIFFS?"

Swatch replica ai dazi statunitensi con un orologio speciale

Questo contenuto è stato pubblicato al Swatch risponde ai dazi americani lanciando un'edizione speciale che gioca sulla tariffa del 39% imposta sulle importazioni di merci svizzere, promettendo di smettere di venderla "non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali".

ruote del treno deragliato nel gottardo nel 2023

Ecco le misure per evitare deragliamenti come quello del Gottardo nel 2023

Questo contenuto è stato pubblicato al L'ufficio federale dei trasporti (UFT) ha diramato fiovedì le nuove misure di sicurezza per i carri merci, volte a evitare altri incidenti come quello avvenuto nel tunnel di base del San Gottardo nel 2023.

La sede del tribunale federale a Bellinzona.

Ex dipendenti dell’USTRA condannati per aver evaso la tassa sul CO2

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato giovedì a pene detentive con la condizionale tutti e tre gli imputati del processo per evasione all'imposta di CO₂.

L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato giovedì un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno,

Greenpeace allestisce un barile nucleare nella gola del Reno

Questo contenuto è stato pubblicato al L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato giovedì un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno, vicino a Versam, nel canton Grigioni.

l'ex consigliere nazionale centrista Christophe Darbellay

Più tutela per chi subisce infortuni in gioventù

Questo contenuto è stato pubblicato al Occorre fornire una migliore tutela a chi subisce un infortunio prima di essere assicurato, come le persone la cui incapacità lavorativa è determinata da ricadute o da postumi tardivi di un problema fisico patito in gioventù.

Patrick Hässig

Il Nazionale vuole il finanziamento della 13esima AVS solo con un aumento dell’IVA

Questo contenuto è stato pubblicato al La tredicesima AVS va finanziata esclusivamente tramite un aumento di 0,7 punti percentuali - per il momento limitato al 2030 - dell'imposta sul valore aggiunto. Lo ha deciso mercoledì il Consiglio nazionale con 108 voti contro 88 (2 gli astenuti).

militari caricano drone abbattuto su un camion

Droni russi sulla Polonia, la NATO pronta a rispondere

Questo contenuto è stato pubblicato al I Paesi dell'Alleanza atlantica reagiscono con fermezza all'invasione dello spazio aereo polacco da parte di decine di droni provenienti dalla Bielorussia.

