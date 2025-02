Il cardinale svizzero Koch partecipa alla preghiera per il Papa

Altri sviluppi Imponente operazione contro la criminalità giovanile in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Sessanta maggiorenni e 13 minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Di più Imponente operazione contro la criminalità giovanile in Italia

Berset: "Ritorno della Russia nel Consiglio d'Europa? Non siamo una spa". Un ritorno della Russia nel Consiglio d'Europa? Il segretario generale Alain Berset lo esclude.

Aziende: "troppo alti interessi crediti Covid, governo intervenga". Le piccole e medie imprese (PMI) svizzere subiscono attualmente il giogo di tassi d'interesse troppo elevati sui crediti Covid, soldi che vanno a beneficio delle banche, che peraltro non sopportano alcun rischio.

Farmacista ed ex deputato condannato per vendita illegale di farmaci. Un farmacista ed ex gran consigliere di Zurigo è stato condannato da Swissmedic per vendita illegale di farmaci. L'ente federale di controllo sugli agenti terapeutici ha accertato l'importazione di stimolatori sessuali non autorizzati per un valore di 190'000 franchi.

Nel 2024 sono aumentati negli aeroporti elvetici i sequestri di sigarette di contrabbando. Lo scorso anno i sequestri di sigarette di contrabbando nei tre aeroporti internazionali elvetici - a Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse - sono molto aumentati rispetto al 2023.

Approvata all'ONU la risoluzione dei Washington che chiede la fine della guerra in Ucraina. Nel terzo anniversario della guerra in Ucraina, lunedì c'è stato l'ennesimo strappo tra l'amministrazione Trump, l'Ucraina e i Paesi europei.

Migros chiude le filiali Do it + Garden, interessati 466 dipendenti. Migros chiude la grandissima parte delle sue filiali Do it + Garden, attive nel comparto del fai da te e del giardinaggio: lo ha indicato stamani il colosso del commercio al dettaglio. Il provvedimento ha conseguenze per centinaia di lavoratori.

Karin Keller-Sutter ribadisce il sostegno della Svizzera all'Ucraina. La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, ha ribadito lunedì il sostegno della Svizzera all'Ucraina, in occasione di un vertice tenutosi a Kiev per ricordare il terzo anniversario dall'invasione russa.

Il Controllo federale delle finanze critica duramente Ruag. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha nuovamente criticato Ruag per sospetti di frode, mancanza di fiducia, trasparenza e continuità, e per una cultura dell'errore non abbastanza sviluppata. Le conseguenze sono pesanti, ha sostenuto, chiedendo miglioramenti.