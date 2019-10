È stata subito si sposta un'indagine per stabilire l'identità dello sventurato, operazione che si presenta difficile in considerazione delle profonde bruciature sul corpo, e le cause che hanno originato il rogo.

Uomo ucciso dalle fiamme nel Luganese 15 ottobre 2019 - 12:36 Un uomo è morto in seguito a un incendio divampato all'alba all'interno di uno stabile a Bedano, nel Luganese. Secondo le scarne informazioni che sono filtrate sembra che la vittima, che intorno alle 5.30 si trovava su un furgone in sosta nei pressi di un deposito di vernici e solventi altamente infiammabili, si sia avvicinato all'entrata del magazzino e sia stato investito da una fiammata risultata letale. Secondo alcune testimonianze è stato distintamente udito un botto. L'incendio si è quindi propagato all'edificio e al furgone che è stato parzialmente divorato dal fuoco. È stata subito si sposta un'indagine per stabilire l'identità dello sventurato, operazione che si presenta difficile in considerazione delle profonde bruciature sul corpo, e le cause che hanno originato il rogo.