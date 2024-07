Canton Ticino, rinvenuti altri due cadaveri nel fiume Maggia

Sale a quattro il numero di vittime che hanno perso la vita nel week end in Ticino. Keystone / Michael Buholzer

Dopo il ritrovamento di un corpo nel fiume Maggia martedì sera, nella mattinata di mercoledì è stato rinvenuto un altro cdavere nel fiume.

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Per quanto riguarda il ritrovamento di martedì, la salma, non ancora identificata, è stata dapprima localizzata tramite volo in elicottero militare, ha precisa la polizia cantonale ticinese in una nota.

Riguardo al secondo corpo, è stato anch’esso identificato nella stessa area del primo, a Riveo, nel greto del fiume Maggia. La salma è stata dapprima localizzata tramite bonifiche sul terreno ed è poi stata recuperata tramite un elicottero della REGA.

Attualmente, per entrambe le vittime, sono in corso le procedure di riconoscimento.

Questi ritrovamenti fanno salire a cinque il numero di vittime causate dai temporali estremamente violenti che hanno colpito il canton Ticino e in particolare l’Alta Vallemaggia nel fine settimana.

In precedenza, erano stati identificati i corpi delle tre persone decedute a causa della frana caduta a Fontana, in Val Bavona. Stando alla polizia cantonale, si tratta di due donne tedesche di 73 anni e una di 76, tutte provenienti dalla regione del Baden-Württemberg.

Ricordiamo che il finesettimana è stato tragico anche per il Vallese, dove una persona si è fatta sorprendere dalle acque alte nello scantinato di un hotel, dal quale non ha potuto fuggire. Un’altra persona risulta ancora essere dispersa.

Tutti gli aggiornamenti nell’edizione del TG 12.30 del 3 luglio:

