Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, due feriti gravi

Incidente alla centrale idroelettrica. Keystone / Christian Beutler

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un grave infortunio sul lavoro avvenuto mercoledì mattina alla centrale del Ritom, dove si è verificata un'esplosione nell'area storica in fase di rinnovamento.

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tvsvizzera.it/mrj con RSI Info

Mercoledì mattina tra le 9.30 e le 10.00 c’è stata un’esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, in Valle Leventina (canton Ticino).

Stando a quanto dichiarato dalla polizia cantonale alla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a un “grave infortunio sul lavoro”. Sul posto sono intervenuti pompieri, ambulanze, un elicottero della REGA e polizia.

Stando ai giornalisti presenti sul posto, dall’esterno della struttura non sono visibili danni. Il crollo è avvenuto nella vecchia centrale, costruita nel 1917 e che attualmente è in fase di rinnovamento. Recentemente vi erano stati installati dei nuovi macchinari elettrici.

Gli ultimi aggiornamenti nel TG 12.30 della RSI del 9 settembre 2026:

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