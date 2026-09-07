Cannabis, il progetto pilota svizzero ha successo

Consumo meno rischioso con la vendita legale Keystone-SDA

Una valutazione scientifica intermedia del progetto pilota in tre città svizzere dimostra che la vendita di cannabis in farmacia, accompagnata da consulenza specializzata, promuove un consumo più sicuro.

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Keystone-ATS

La vendita di cannabis nelle farmacie di Berna, Bienne (canton Berna) e Lucerna favorisce un consumo meno rischioso. È quanto emerge da una valutazione scientifica intermedia di un progetto pilota, presentata lunedì a Berna dalle tre città coinvolte.

Allo studio denominato “Script” delle Università di Berna e Lucerna partecipano 1’177 persone. Nelle nove farmacie coinvolte, il personale specializzato informa i clienti su modalità di consumo che riducono i danni, come lo svapo o l’assunzione per via orale invece del fumo. Il 71% degli intervistati ha trasmesso questi consigli alle persone del proprio entourage.

I prezzi sono leggermente superiori a quelli del mercato nero, il che contribuisce, tra l’altro, a finanziare l’attività di consulenza. Mentre le persone più anziane accettano i prezzi, i giovani tra i 18 e i 25 anni reagiscono in modo più sensibile. La direzione dello studio vede in questo un efficace strumento di tutela dei minori.

Inoltre, secondo le autorità, non si sono verificati episodi quali la vendita a terzi o il consumo in luoghi pubblici. Il progetto pilota delle tre città è in corso dal 2024 ed è stato recentemente prorogato fino a ottobre 2028.

Dal punto di vista delle città, i risultati disponibili sostengono l’idea di una legge federale per l’accesso regolamentato alla cannabis. Attualmente sono in corso progetti pilota anche a Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra e nei cantoni di San Gallo e Basilea Campagna.

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