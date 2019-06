Docce fresche completano il programma estivo della struttura di Zürichbergstrasse, e per i più fortunati abitanti, anche bagni in piscina.

“Ci sono due aspetti da tenere in considerazione”, ha spiegato il direttore dello zoo, Alex Rübel. “Prima di tutto si tratta di garantire refrigerio a questi animali, e farebbe bene anche a noi un bel ghiacciolo quando fa così caldo… Secondariamente è anche un’occasione per far vivere un cambiamento a questi animali, e rendere la loro giornata un po' speciale”.

La ricetta del prodotto che ha lo scopo di arrecare un po' di refrigerio consiste in frutta e verdura mischiate in piccoli secchi di acqua ghiacciata. E a quanto sembra gli elefanti traggono piacere da questi ghiaccioloni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ghiaccioli per elefanti allo Zoo di Zurigo 25 giugno 2019 - 19:14 Lo Zoo di Zurigo corre ai ripari contro il caldo africano di questi giorni offrendo mega ghiaccioli ai grossi pachidermi. La ricetta del prodotto che ha lo scopo di arrecare un po' di refrigerio consiste in frutta e verdura mischiate in piccoli secchi di acqua ghiacciata. E a quanto sembra gli elefanti traggono piacere da questi ghiaccioloni. “Ci sono due aspetti da tenere in considerazione”, ha spiegato il direttore dello zoo, Alex Rübel. “Prima di tutto si tratta di garantire refrigerio a questi animali, e farebbe bene anche a noi un bel ghiacciolo quando fa così caldo… Secondariamente è anche un’occasione per far vivere un cambiamento a questi animali, e rendere la loro giornata un po' speciale”. Docce fresche completano il programma estivo della struttura di Zürichbergstrasse, e per i più fortunati abitanti, anche bagni in piscina.