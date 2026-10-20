Ora solare e i rischi della poca visibilità

Cambio ora: ATA e SUVA raccomandano attenzione sulle strade Keystone-SDA

In vista del ritorno all'ora solare e del conseguente buio anticipato, l'ATA e la SUVA raccomandano a tutti gli utenti della strada di adottare maggiore prudenza per ridurre i rischi di incidenti.

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Keystone-ATS

Con il passaggio all’ora solare domenica farà buio prima, ciò significa che gli spostamenti quotidiani avvengono nell’oscurità. In due comunicati distinti diffusi martedì l’Associazione traffico e ambiente (ATA) e l’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), mettono quindi in guardia gli utenti della strada, fornendo loro anche qualche consiglio.

ATA invita soprattutto gli automobilisti a una maggiore attenzione e ricorda che una velocità adeguata è essenziale per proteggere in particolare pedoni e ciclisti.

SUVA sottolinea inoltre che in autunno l’umidità, il fogliame e la scarsa visibilità aumentano il rischio di caduta in bicicletta: 6’770 dei 27’000 incidenti all’anno si verificano nei mesi tra settembre e novembre.

Sia SUVA che ATA invitano quindi in particolare pedoni e ciclisti a indossare abiti chiari o riflettenti per rendersi più visibili. Ai ciclisti inoltre SUVA raccomanda di indossare il casco e montare sulla bici catarifrangenti. In presenza di umidità e foglie ricorda di frenare prima e più dolcemente.

Da parte sua ATA ricorda agli automobilisti che più il veicolo viaggia veloce meno tempo ha la persona al volante di reagire in caso di pericolo: una velocità ridotta permette invece una maggiore anticipazione e di limitare le conseguenze in caso di collisioni, sottolinea .

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