Cambio dell’ora, attenzione agli animali sulla strada

Rischio di incidenti accresciuto con l'ora legale. KEYSTONE

La Protezione svizzera degli animali invita alla prudenza alla guida, in particolare nelle ore buie mattutine.

2 minuti

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

L’organizzazione che tutela la fauna mette in guardia dai possibili investimenti favoriti dal passaggio all’ora legale di domenica prossima.

Il rischio di collisione è infatti più elevato perché un numero maggiore di persone tornerà a guidare al buio, avverte l’associazione animalista, che invita le e gli automobilisti a ridurre la velocità e ad essere ancora più vigili al volante.

Una precauzione che oltre a salvaguardare la selvaggina, permette di ridurre le spese. Ogni anno infatti, migliaia di animali selvatici sono vittime di incidenti stradali in Svizzera e i danni di questi sinistri superano i 50 milioni di franchi, stando alle stime dell’assicuratore Axa.

Gli animali selvatici attivi al crepuscolo o di notte sono i più a rischio. Cervi, cinghiali e altri animali sono alla ricerca di cibo e attraversano le strade senza curarsi delle automobili.

Ma c’è un altro fattore che incrementa le situazioni di rischio, che è costituito dall’inizio della stagione degli amori. Mentre animali come tassi e puzzole si concentrano sulla riproduzione, prestano meno attenzione al traffico e per questo motivo le persone alla guida devono prestare particolare attenzione al lato destro della strada.

Se, nonostante tutte le precauzioni, si verifica un incidente con un animale selvatico, ricorda la PSA, va informata immediatamente la polizia.

Non bisogna in nessun caso avvicinarsi troppo a un animale ferito, perché questo potrebbe spaventarlo e aggravare la sua ferita se cerca di fuggire o di difendersi. Gli animali morti devono essere trascinati per le zampe posteriori sul ciglio della strada.