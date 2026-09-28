Cambiare regolarmente assicurazione malattia permette di risparmiare

Cambiare regolarmente cassa malati permette di risparmiare Keystone-SDA

La fedeltà alla propria cassa malati comporta una rinuncia a consistenti risparmi, come dimostra un'analisi di Axa secondo cui cambiare assicuratore, anche più volte, è economicamente vantaggioso.

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Keystone-ATS

Mantenere a lungo la propria assicurazione obbligatoria di base presso la medesima cassa malati significa rinunciare a un possibile risparmio. È quanto emerge da una nuova analisi condotta da Axa, che mostra come cambiare regolarmente assicuratore convenga sul lungo periodo.

A poche ore dalla pubblicazione dei nuovi premi per il 2027 (l’annuncio è infatti previsto domani), Axa ha diffuso la propria analisi sul potenziale di risparmio. Secondo lo studio – che prevede un cospicuo aumento anche per l’anno prossimo – gli assicurati che cambiano regolarmente assicurazione di base traggono nel lungo periodo maggiori benefici rispetto a coloro che cambiano fornitore una sola volta.

Al primo cambio di cassa malati, gli assicurati risparmiano in media 563 franchi all’anno. In caso di un ulteriore cambio, il risparmio medio è di 383 franchi annui. “Molti assicurati ritengono che dopo un primo cambio il potenziale di risparmio sia pressoché esaurito”, ha dichiarato Alexandra Gmür, responsabile della previdenza sanitaria presso Axa, citata nel comunicato diffuso questa mattina.

Stando allo studio il potenziale di risparmio in occasione di un primo cambio di cassa malati risulta particolarmente elevato nei Cantoni con i premi più alti. A Ginevra gli assicurati possono risparmiare 697 franchi all’anno, in Ticino 633 e nel Canton Vaud 594 franchi. Il potenziale risulta elevato pure a Zurigo (588 franchi) e a Basilea Città (554 franchi).

Anche la differenza tra un primo cambio e quelli successivi varia a seconda del Cantone. Stando ad Axa, a Zurigo, le persone che cambiano assicuratore per la prima volta risparmiano il 61% in più rispetto a chi effettuava cambi successivi. In Ticino la differenza è del 31% e a Ginevra del 35%.

Differenze emergono anche tra le fasce d’età. A beneficiare maggiormente del cambio sono le persone tra i 26 e i 30 anni, con un risparmio medio di 451 franchi all’anno. Tra i 19 e i 25 anni il risparmio è di 436 franchi. Per le persone di oltre 51 anni il potenziale di risparmio ammonta a 417 franchi. Per i bambini e i giovani fino a 18 anni il risparmio medio è invece di 235 franchi.

Axa raccomanda agli assicurati di annotarsi ogni anno nella propria agenda il confronto dei premi, prendendo in considerazione anche modelli assicurativi di risparmio (medico di famiglia, telemedicina, HMO) e franchigie alternativi. Per l’analisi, il gruppo ha esaminato tutti i cambiamenti nell’assicurazione di base effettuati negli ultimi quattro anni da clienti che disponevano anche di un’assicurazione complementare. Axa, va ricordato, non offre direttamente un’assicurazione di base.

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