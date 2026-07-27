Cambi: franco ai minimi dell’anno su euro e dollaro
Nel fine settimana il franco è sceso ai minimi dell'anno rispetto a euro e dollaro: la moneta europea ha toccato un massimo a 0,9317 franchi, mentre la valuta americana ha raggiunto un corso di 0,8186.
Gli analisti spiegano questi movimenti soprattutto con le previsioni del mercato relative all’andamento dei tassi: secondo gli esperti la Banca nazionale svizzera (BNS) sarà infatti l’ultima dei grandi istituti centrali ad aumentare il costo del denaro, mentre nell’Eurozona e negli Stati Uniti le autorità monetarie dovranno intervenire prima per far fronte all’aumento dell’inflazione. Nella Confederazione il rincaro è invece ancora contenuto: in giugno la crescita dei prezzi si è attestata allo 0,5%, a fronte dello 0,6% in aprile e maggio.
Stamane i corsi di euro e dollaro sono tornati lievemente a scendere, a rispettivamente 0,9296 e 0,8144. Gli occhi degli operatori sono peraltro già puntati sulla giornata di mercoledì, quando la Federal Reserve renderà nota la sua decisione sui tassi.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.