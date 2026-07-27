Cambi: franco ai minimi dell’anno su euro e dollaro

Il franco svizzero pesa sempre di più rispetto all’euro Keystone / Martin Ruetschi

Nel fine settimana il franco è sceso ai minimi dell'anno rispetto a euro e dollaro: la moneta europea ha toccato un massimo a 0,9317 franchi, mentre la valuta americana ha raggiunto un corso di 0,8186.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Gli analisti spiegano questi movimenti soprattutto con le previsioni del mercato relative all’andamento dei tassi: secondo gli esperti la Banca nazionale svizzera (BNS) sarà infatti l’ultima dei grandi istituti centrali ad aumentare il costo del denaro, mentre nell’Eurozona e negli Stati Uniti le autorità monetarie dovranno intervenire prima per far fronte all’aumento dell’inflazione. Nella Confederazione il rincaro è invece ancora contenuto: in giugno la crescita dei prezzi si è attestata allo 0,5%, a fronte dello 0,6% in aprile e maggio.

Stamane i corsi di euro e dollaro sono tornati lievemente a scendere, a rispettivamente 0,9296 e 0,8144. Gli occhi degli operatori sono peraltro già puntati sulla giornata di mercoledì, quando la Federal Reserve renderà nota la sua decisione sui tassi.

Articoli più popolari