Caldo torrido nel Mediterraneo? Le svizzere e gli svizzeri prenotano ugualmente

Il caldo non fa paura. Keystone-SDA

Malgrado il caldo torrido che ha colpito l'Europa nelle ultime settimane le prenotazioni per le vacanze nella regione del Mediterraneo rimangono stabili.

2 minuti

Keystone-ATS

È il quadro della situazione tratteggiato dall’operatore viaggi Tui Svizzera, secondo cui sta in effetti crescendo il numero di persone che fuggono verso il più fresco nord, ma si rimane a livelli bassi.

“Finora non abbiamo riscontrato una fuga dal caldo nelle prenotazioni”, ha affermato Philipp von Czapiewski, direttore di Tui Svizzera, durante un evento odierno per i media. Anche quest’anno le destinazioni mediterranee risultano quindi tra le preferite: le più gettonate sono Grecia e Spagna, nonostante temperature fino a 40 gradi. Nel complesso, l’attività estiva sta andando bene: i pacchetti vacanza e le ferie al mare sono ancora molto popolari, ha riassunto il manager.

L’operatore sta investendo in modo mirato nell’estate “che non finisce mai”, con estensioni della stagione, in alcuni casi fino a metà novembre. L’impresa ha risposto all’aumento della domanda e ha aumentato il numero di posti per i voli in autunno. Anche alcuni alberghi Tui rimarranno aperti più a lungo.

Lo sviluppo di destinazioni un tempo solo estive, come Maiorca, comporta numerosi vantaggi per i fornitori di viaggi: gli hotel che possono essere utilizzati per un periodo più lungo dell’anno sono ad esempio più sostenibili, sottolinea l’operatore. Per l’azienda si tratta di nuovi affari: secondo von Czapiewski l’espansione dell’attività a fine estate e in autunno non rappresenta infatti un dirottamento dei clienti dall’alta stagione, bensì ma piuttosto un’attività aggiuntiva.