Calano le domande d’asilo in Svizzera

Asilo sotto la soglia delle 10'000 domande Keystone / Gian Ehrenzeller

Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre sono state registrate meno di 10'000 domande d'asilo, spingendo la Confederazione a rivedere al ribasso le previsioni per il 2026 a 22'000 richieste.

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Keystone-ATS

Continua a calare in Svizzera il numero di domande d’asilo: nel primo semestre dell’anno, per la prima volta dal 2022, ne sono state registrate meno di 10’000. Per l’insieme del 2026 la Confederazione prevede 22’000 richieste, contro le 26’000 inizialmente stimate, indica la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

La diminuzione più marcata nel primo semestre ha riguardato le domande provenienti da cittadini afghani, turchi ed eritrei. Secondo la SEM, vi sono due motivi: la diminuzione degli attraversamenti del Mediterraneo e il calo di coloro che si sono mossi lungo la rotta balcanica.

Scende anche il numero di domande per ottenere lo statuto S, riservato ai cittadini ucraini. Nello scenario ritenuto più probabile, entro fine anno se ne prevedono 12’000, circa 900 in meno rispetto all’anno scorso.

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