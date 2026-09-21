Bufera su Granit Xhaka e la nazionale

Il capitano della nazionale svizzera si è procurato il falso certificato Covid mentre era in uno "stato emotivo sconvolto". Keystone-SDA

Dopo aver ammesso di aver acquistato un certificato Covid falsificato a causa della paura del vaccino, il capitano Granit Xhaka salterà le prossime quattro partite della nazionale di comune accordo con la federazione.

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Keystone-ATS

La Svizzera dovrà disputare le sue prossime quattro partite della Nations League senza il suo capitano, Granit Xhaka. Quest’ultimo ha ammesso lunedì di aver acquistato un certificato Covid falsificato.

Lunedì mattina, Granit Xhaka si è espresso per la prima volta di persona in merito all’accusa secondo cui avrebbe acquistato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19, e ha ammesso i fatti. Di comune accordo con l’Associazione svizzera di calcio (ASF), è stato deciso che non si unirà al ritiro della squadra nazionale in Turchia e che salterà anche le prossime quattro partite della Nations League.

“All’epoca, ero personalmente molto preoccupato e avevo serie riserve sulla vaccinazione contro il Covid-19”, ha spiegato Xhaka su Instagram. “Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero in preda alla paura e all’incertezza”. In questo “stato emotivo sconvolto”, si è procurato un’attestazione di vaccinazione, “invece di chiarire i miei dubbi irrisolti attraverso i canali previsti”.

Xhaka presenta le sue scuse

Oggi, il 33enne basilese riconosce i propri torti. “È stato un errore. Mi dispiace”, ha dichiarato. Il Blick aveva riportato per la prima volta venerdì che Xhaka avrebbe acquistato un falso certificato Covid nel 2022. La procura di Lucerna ha confermato di aver aperto un’indagine nei confronti del capitano della Nati.

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Questo lunedì, Xhaka avrebbe dovuto raggiungere la sua squadra per un ritiro a Belek, in Turchia. Quattro partite della Nations League sono in programma fino al 6 ottobre. La Svizzera dovrà ora disputare questi incontri senza il suo elemento chiave.

“Nell’interesse della squadra” fare a meno di lui

“Granit Xhaka ci ha informati dei fatti e ci ha anche comunicato che si sarebbe espresso pubblicamente sulla questione e si sarebbe assunto le proprie responsabilità”, ha spiegato Peter Knäbel, presidente dell’ASF, in un comunicato stampa. “Apprezziamo il fatto che Granit compia questo passo e si assuma le sue responsabilità. Allo stesso tempo, siamo giunti insieme alla conclusione che è nell’interesse della squadra disputare questo ritiro senza di lui”.

La Svizzera affronterà prima la Macedonia del Nord (26 settembre) e la Scozia (29 settembre) in trasferta, poi disputerà le partite in casa a Lucerna contro la Slovenia (3 ottobre) e la Macedonia del Nord (6 ottobre).

Una personalità controversa

Dal punto di vista sportivo, l’assenza di Xhaka complica il compito del selezionatore nazionale Murat Yakin. Con la maglia rossocrociata, il centrocampista offre prestazioni che lo rendono un elemento praticamente insostituibile.

Non sorprende del tutto che Xhaka si trovi ancora una volta al centro di una polemica. Il basilese è regolarmente criticato per il suo carattere diretto e impetuoso e non esita ad agire di testa propria. Con 152 presenze, detiene tuttavia un record in nazionale e ha costantemente dimostrato la sua passione e il suo valore per la squadra, in particolare contribuendo alla qualificazione della Svizzera ai quarti di finale degli Europei 2021 e 2024 e alla Coppa del mondo 2026.

E adesso?

“Al termine di questa finestra di partite internazionali, rivaluteremo la situazione con Granit e discuteremo i prossimi passi”, ha precisato Peter Knäbel. A quel punto si porrà certamente la questione se Xhaka sia ancora il capitano giusto per la squadra nazionale.

Questo fine settimana, sia i rappresentanti della medica sospettata di aver rilasciato falsi certificati Covid, sia un portavoce di Xhaka hanno assicurato che la vaccinazione in questione è effettivamente avvenuta. Il fatto che il calciatore abbia riconosciuto pubblicamente il proprio errore, presentando le sue scuse, dovrebbe giocare a suo favore. Sul piano giuridico, rischia una multa salata; per quanto riguarda il suo futuro in seno alla Nati, solo il tempo potrà dirlo.

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