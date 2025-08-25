Morto a 99 anni a Basilea Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

Altri sviluppi Qui Svizzera Più pazienti, ma poca efficienza negli ospedali svizzeri nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato un aumento del numero di pazienti curati, ma la produttività è rimasta al palo. Lo afferma uno studio della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), che propone anche alcune ricette. Di più Più pazienti, ma poca efficienza negli ospedali svizzeri nel 2024

Altri sviluppi Qui Svizzera La Posta dice “stop” alle spedizioni di merci negli USA Questo contenuto è stato pubblicato al A partire da domani, la Posta non accetterà temporaneamente più invii di merci destinati agli Stati Uniti. A motivare questa decisione è l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni doganali del governo americano, che riguardano le aziende postali di tutto il mondo. Di più La Posta dice “stop” alle spedizioni di merci negli USA

Altri sviluppi Qui Svizzera Israele manda gli influencer a smentire la carestia Questo contenuto è stato pubblicato al Stanno facendo molto discutere i video pubblicati da diversi influencer israeliani e statunitensi portati dal Governo israeliano al confine con Gaza. Video in cui si vuole smentire la mancanza di cibo nella striscia colpevolizzando Hamas e le Nazioni Unite. Di più Israele manda gli influencer a smentire la carestia

Altri sviluppi Qui Svizzera Due persone su tre in Svizzera fanno volontariato Questo contenuto è stato pubblicato al Due terzi della popolazione svizzera si dedica a varie forme di volontariato. Secondo uno studio, gli uomini sono più spesso coinvolti in associazioni o ricoprono posizioni ufficiali, mentre le donne rappresentano la maggioranza di coloro che svolgono attività di assistenza. Di più Due persone su tre in Svizzera fanno volontariato

Altri sviluppi Qui Svizzera Ministri svizzeri sui social: poca politica, molta prudenza Questo contenuto è stato pubblicato al Una ristretta base di follower e post neutri, oltre che poco frequenti. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio pubblicato da ricercatori dell'Università di Losanna (UNIL) sull'utilizzo dei social media da parte dei consiglieri di Stato. Di più Ministri svizzeri sui social: poca politica, molta prudenza

Altri sviluppi Qui Svizzera Losanna, cassonetti in fiamme e colpi di mortaio sulla polizia Questo contenuto è stato pubblicato al Un raduno di un centinaio di giovani è degenerato domenica sera a Losanna, con lanci di mortaio contro la polizia, cassonetti in fiamme e un autobus dei trasporti pubblici TL danneggiato. La calma è tornata poco dopo la mezzanotte. Di più Losanna, cassonetti in fiamme e colpi di mortaio sulla polizia

Altri sviluppi Qui Svizzera Ascona è stata eletta quale “villaggio svizzero dell’anno” Questo contenuto è stato pubblicato al Ascona è stata eletta quale "villaggio svizzero dell'anno". Lo ha stabilito un concorso promosso dai periodici elvetici "Schweizer Illustrierte" e "L'Illustré". Di più Ascona è stata eletta quale “villaggio svizzero dell’anno”

Altri sviluppi Qui Svizzera Caso 1MDB: JP Morgan Suisse condannata a multa di 3 milioni Questo contenuto è stato pubblicato al Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato la banca JP Morgan Suisse a una multa di 3 milioni di franchi in relazione all'appropriazione indebita di beni del fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Di più Caso 1MDB: JP Morgan Suisse condannata a multa di 3 milioni

Altri sviluppi Qui Mondo A Gaza è carestia, lo dice l’ONU Questo contenuto è stato pubblicato al A Gaza è carestia conclamata. L'ha dichiarata l'ONU precisando che oltre mezzo milione di persone si trova in uno stato di estrema emergenza. Di più A Gaza è carestia, lo dice l’ONU