In 1’400 nella discoteca per over 60 più grande del mondo

Ultrasessantenni scatenati per un record mondiale. Keystone-SDA

Oltre 1'400 persone hanno partecipato sabato pomeriggio a Basilea a una festa da ballo per over 60: l'evento, organizzato in vista dell'Eurovision Song Contest (ESC), voleva battere il record mondiale della più grande discoteca per ultrasessantenni di tutti i tempi.

Keystone-ATS

Secondo il portavoce di Pro Senectute Peter Burri Follath, il tentativo di record mondiale era in realtà un pretesto: la festa mirava a soddisfare le esigenze degli anziani in linea con il motto “United by Music” (Uniti dalla musica).

La questione finanziaria è stata risolta con prezzi d’ingresso bassi (9 franchi) e le e gli ultrasessantenni hanno potuto fare qualcosa per la loro salute ballando e – ultimo ma non meno importante – entrando in contatto con altre persone.

L’esigenza c’è, evidentemente, hanno sottolineato gli organizzatori: in pochissimo tempo sono stati venduti oltre 1400 biglietti. Molto prima dell’inizio annunciato della discoteca si è formata una lunga coda davanti all’ingresso del padiglione della Messe Basel, per cui gli organizzatori hanno deciso di aprire le porte prima del previsto.

La discoteca offriva due piste da ballo: una chiamata “Swiss Disco” con una serie di successi della musica elvetica, mentre la seconda proponeva “oldies” pop e rock.

Erano previsti anche dibattiti con personaggi famosi, come l’ex rappresentante svizzero all’ESC Michael von der Heide (ancora sotto i 60) e il commentatore televisivo dell’ESC Beni Turnherr (oltre i 60). Presente anche Hazel Brugger, una delle tre presentatrici della finale dell’ESC del 17 maggio.

Stasera invece, sempre a Basilea, si terrà una serata disco per non udenti. All’insegna del motto “Feel the Beat”, è stato creato uno spazio in cui la musica può essere vissuta in modo multisensoriale attraverso suoni, luci, video e una pista da ballo vibrante.