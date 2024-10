Basilea Città presenta le misure per raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2037

Basilea Città sarà il primo Cantone a introdurre valori vincolanti di gas serra nel settore delle costruzioni. Keystone-SDA

L'Esecutivo di Basilea Città ha presentato 60 misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e azzerarle entro il 2037.

Un piano di oltre 60 misure per ridurre il gas serra e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2037. È quanto presentato lunedì dal Governo di Basilea Città, che sarà il primo a introdurre valori vincolanti di gas serra nel settore delle costruzioni.

Per la precisione, il piano d’azione comprende 30 misure già esistenti e altre 34 che verranno introdotte in ambiti come la mobilità, le costruzioni, l’economia, l’approvvigionamento energetico, lo smaltimento dei rifiuti. Lo si evince da una nota diramata dalle autorità cantonaliCollegamento esterno.

Tra le misure che attuerà, l’Esecutivo cantonale vuole ad esempio imporre una tassa di compensazione per la demolizione di edifici con meno di 60 anni. Oltre a ciò è anche previsto un aumento della tassa sui veicoli a motore, che si prevede potrà generare entrate milionarie.

Il Governo stima i costi per l’attuazione del piano d’azione approssimativamente tra i 200 e gli oltre 300 milioni di franchi. L’amministrazione cantonale dovrebbe essere quasi neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030, continua la nota.