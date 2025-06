L’aria poco limpida sulle Alpi svizzere è dovuta agli incendi boschivi in Canada

Di più Dieci persone uccise in una sparatori in una scuola di Graz

Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di almeno dieci persone - tra cui l'attentatore - e diversi feriti gravi.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta il Canton Grigioni ha assegnato un riconoscimento a una studentessa e due studenti che nel loro lavoro di maturità si sono occupati di plurilinguismo retico. Il premio fa parte delle 80 misure per promuovere la varietà linguistica cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la frana che ha sepolto gran parte del villaggio, gli abitanti di Blatten sperano in un ritorno. I critici ritengono che ciò sia irrealistico. Due specialisti delle Alpi sono invece favorevoli alla ricostruzione del paese distrutto nella Lötschental.

Altri sviluppi

La REGA è intervenuta più di 100 volte durante la Pentecoste

Questo contenuto è stato pubblicato al Durante il lungo fine settimana di Pentecoste, la REGA è intervenuta oltre 100 volte in Svizzera, soprattutto per soccorrere persone con malattie acute che avevano bisogno di assistenza medica aerea e di un trasporto rapido e cauto in ospedale.

