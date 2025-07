Brienz, sempre più residenti pronti a lasciare il villaggio

Il vilalggio è off limits. Keystone / Til Buergy

Sempre più persone che abitano a Brienz o che vi hanno una casa di vacanza si dicono disposte a trasferirsi altrove.

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Il villaggio di Brienz continua a essere minacciato da una frana. Di recente si sono verificati nuovi cedimenti di roccia, segnali che anticipano lo smottamento previsto in queste settimane, ma che finora non si è ancora verificato. 600’000 metri cubi di materiale che potrebbero, nel crollo, trascinarne altro a valle.

Di conseguenza, un numero crescente di sfollati e di proprietari di seconde case si sta attivando per lasciare la zona. “Non ce la farei più a vivere a Brienz con questa minaccia costante che va avanti da diversi anni ormai. Non riusciamo più a dormire e quando lo facciamo, sono 2-3 ore per notte. È tremendo”. La testimonianza di una coppia di Brienz raccolta dalla Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI dimostra quanto sia diventata invivibile la situazione.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 16 luglio 2025:

Contenuto esterno

Non è però facile andarsene: per vedersi indennizzare la loro abitazione e poter così acquistare altrove, la loro casa di Brienz dev’essere demolita. Il problema è che sono proprietari di un appartamento situato in un edificio in cui gli altri inquilini si rifiutano di lasciare l’immobile.

E il crollo atteso in queste settimane non andrebbe a stabilizzare la situazione, come spiega Urban Meissen, capo dell’Ufficio foreste e pericoli naturali del canton Grigioni: “Per i prossimi 10-15 anni occorrerà mettere in conto evacuazioni più o meno lunghe. E chi decide di restare dovrà convivere con questa incertezza”.

Un’incertezza che, come già accennato, sta diventando insostenibile per molti. E così il numero di abitanti di Brienz che ha fatto richiesta per trasferirsi altrove oppure che si è fatto avanti per chiedere informazioni su modalità e sostegno finanziario in caso di trasloco in un’altra località continua a crescere.

Le circa 80 persone che possiedono una casa a Brienz hanno tempo fino alla fine di settembre per decidere se presentare una richiesta di trasferimento.