Brevetti internazionali, nuovo record cinese, ma c’è pure la Svizzera
Nel 2024 le domande di brevetto internazionale hanno stabilito un nuovo record, raggiungendo 3,7 milioni (+4,9%) con la Cina che si conferma il paese leader per numero di richieste.
Il numero di domande di brevetti internazionali ha raggiunto un nuovo record nel 2024, salendo a quota 3,7 milioni, in aumento del 4,9% rispetto all’anno prima.
La Cina è ancora una volta il paese da cui proviene il maggior numero di domande, ha indicato mercoledì l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra.
Con 1,8 milioni di richieste, i cinesi superano nettamente Stati Uniti (501’000) e Giappone (410’000). Da parte sua, la Svizzera si colloca al nono posto, con oltre 41’000 esposti, ma se si rapporta il dato al prodotto interno lordo, la Confederazione balza al terzo posto, dietro a Cina e Giappone.
“L’innovazione è un motore indispensabile per la crescita”, osserva il direttore generale dell’OMPI Daren Tang, citato in un comunicato. Nel continuo aumento delle domande di registrazione viene vista la prova della solidità del sistema di proprietà intellettuale, anche se viene auspicata una collaborazione internazionale ancora più forte.
Per quanto riguarda i marchi, la situazione si è stabilizzata lo scorso anno: sono stati registrati 15,2 milioni di depositi, con un calo dello 0,1%. Anche in questo caso in cima alla classifica figura la Cina, seguita dagli USA
