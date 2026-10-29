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Borsa svizzera da record, SMI sale ai massimi di sempre

Borsa svizzera da record, SMI sale ai massimi di sempre
Borsa svizzera da record, SMI sale ai massimi di sempre Keystone-SDA

Grazie a un cambiamento nelle strategie degli investitori, che ora preferiscono società solide a quelle tecnologiche, l'indice SMI ha raggiunto un nuovo massimo storico superando quota 14’755 punti.

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Keystone-ATS

Borsa svizzera da record: nella mattinata di giovedì l’indice principale SMI ha toccato quota 14’755,48 punti, superando di quasi 90 punti il precedente massimo storico registrato a metà agosto. Dall’inizio dell’anno il mercato ha guadagnato l’11%.

Secondo gli operatori, il rialzo delle ultime settimane è legato soprattutto a un cambiamento nelle strategie degli investitori, che stanno riducendo l’esposizione ai titoli tecnologici per orientarsi verso società considerate più solide e meno vulnerabili alle crisi economiche.

La tendenza favorisce in modo particolare il mercato elvetico, dove Roche, Novartis e Nestlé rappresentano una componente importante dell’SMI. I loro prodotti, dai medicinali agli alimenti, tendono infatti a mantenere una domanda relativamente stabile anche nelle fasi di rallentamento economico. Ma a rafforzare il clima positivo hanno contribuito anche i risultati incoraggianti pubblicati da diverse aziende elvetiche.

La corsa del listino di Zurigo prosegue quindi malgrado le incertezze legate al conflitto in Medio Oriente, ai prezzi elevati del petrolio e ai timori di una nuova accelerazione dell’inflazione globale. Il rincaro dell’energia alimenta infatti le pressioni sui prezzi e aumenta il rischio che le banche centrali mantengano i tassi d’interesse su livelli elevati o procedano a ulteriori rialzi. Questo scenario è particolarmente sfavorevole per le società tecnologiche, le cui valutazioni di borsa dipendono spesso dalle aspettative di utili futuri.

Come si ricorderà l’SMI – Swiss Market Index – è nato ormai quasi quattro decenni or sono, il 30 giugno 1988. Allora partì con 1500 punti – il punto più basso risale al 14 gennaio 1991, con 1287,60 punti – e nel frattempo si è quindi moltiplicato per quasi dieci volte. I 5000 punti vennero raggiunti nel 1997, i 10’000 nel 2019, i 12’000 nel 2021, i 13’000 nel febbraio 2025 e i 14’000 nel febbraio scorso. La migliore performance in questi anni è stata quella del 1993 (+40%), la peggiore quella del 2008 (-35%): la progressione media annuale (escludendo i dividendi) è stata del 6%.

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