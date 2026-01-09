Grazie a un utile di 26 miliardi, la BNS distribuirà 4 miliardi a Confederazione e Cantoni

L'stituto ha pubblicato venerdì i dati provvisori del 2025. Keystone-SDA

Grazie a una massiccia plusvalenza sull'oro, la Banca nazionale svizzera prevede per il 2025 un utile di 26 miliardi di franchi, che permetterà di distribuire 4 miliardi a Confederazione e Cantoni.

Keystone-ATS

Per il 2025 la Banca nazionale svizzera (BNS) si attende, in base ai dati provvisori pubblicati venerdì, un utile di esercizio pari a 26 miliardi di franchi. Alla Confederazione e ai Cantoni verranno versati 4 miliardi.

L’istituto d’emissione ha tratto grande vantaggio dall’andamento del prezzo dell’oro: sulle disponibilità delle riserve auree è risultata una plusvalenza da valutazione di 36,3 miliardi di franchi, precisa la BNS nel comunicato odierno. Sulle posizioni in valuta estera, la banca centrale ha registrato invece una perdita di circa 9 miliardi mentre su quelle in valuta locale è risultato un disavanzo di 0,9 miliardi.

L’importo attribuito agli accantonamenti per le riserve monetarie, secondo la BNS, ammonterà a 12,7 miliardi di franchi. Tenuto conto dell’attuale riserva per future ripartizioni di 12,9 miliardi – si legge – risulta un utile di bilancio di circa 26 miliardi di franchi, che consente il versamento di un dividendo nella misura massima stabilita per legge di 15 franchi per azione, nonché l’assegnazione di complessivi 4 miliardi di franchi destinati alla Confederazione e ai Cantoni a titolo di distribuzione dell’utile. L’anno precedente l’importo in questo caso era di 3 miliardi.

Il rapporto dettagliato sul risultato di esercizio con i dati definitivi sarà pubblicato il prossimo 2 marzo, mentre il Rapporto di gestione sarà disponibile il 17 marzo 2026.

