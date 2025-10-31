La BNS registra un utile di 12,6 miliardi nei primi nove mesi del 2025

Considerando il solo terzo trimestre, la banca ha messo a segno guadagni per 27,9 miliardi. Keystone-SDA

Grazie a una forte plusvalenza sull'oro, la Banca nazionale svizzera ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un utile di 12,6 miliardi, ribaltando così la perdita registrata nel primo semestre.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha registrato un utile di 12,6 miliardi di franchi sui primi tre trimestri del 2025. I mesi fra luglio e settembre hanno quindi permesso di invertire la tendenza del primo semestre, quando l’istituto aveva accusato una perdita di 15,3 miliardi. Lo riferisce venerdì la BNS tramite un comunicato.

Considerando il solo terzo trimestre, la banca ha messo a segno guadagni per 27,9 miliardi, che hanno bilanciato il deficit di 22,0 miliardi del periodo aprile-giugno. Tra gennaio e marzo era invece stato ottenuto un utile di 6,7 miliardi.

Il risultato è in linea con le attese. A inizio settimana infatti, gli economisti di UBS avevano calcolato che la BNS avrebbe annunciato nel terzo trimestre un utile compreso fra i 25 e i 30 miliardi di franchi.

Entrando nel dettaglio dei conti presentati oggi, nei primi nove mesi dell’anno le posizioni in valuta estera hanno subito una perdita di 9,0 miliardi e quelle in franchi una di 0,9 miliardi. A raddrizzare i bilanci ci hanno però pensato le disponibilità in oro, con una plusvalenza di 22,9 miliardi. A fine settembre, il prezzo di un chilogrammo di metallo prezioso era pari a 98’024 franchi (contro i 76’011 di fine 2024).

La performance della Banca nazionale dipende prevalentemente dall’andamento dei mercati dell’oro, dei cambi e dei capitali, viene evidenziato come sempre nella nota: pertanto essa è soggetta a forti oscillazioni che rendono difficile trarre conclusioni per l’intero esercizio.

La BNS ricorda infine che, stando alla legge, deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto. Un modo per ricordare come la distribuzione dei profitti alla Confederazione e ai Cantoni non è da considerarsi garantita.

