BNS pronta a intervenire contro l'apprezzamento del franco

A fronte dell'esplosivo contesto geopolitico, la Banca nazionale svizzera si dichiara pronta a intervenire sul mercato valutario per contrastare un eccessivo apprezzamento del franco, considerato un bene rifugio.

La Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta a intervenire per contrastare la forza del franco, considerato un bene rifugio, in un contesto geopolitico esplosivo.

“Alla luce degli sviluppi internazionali, abbiamo aumentato la nostra disponibilità ad agire sul mercato valutario (…) per attenuare un rapido e eccessivo apprezzamento del franco, che potrebbe minacciare la stabilità dei prezzi in Svizzera”, ha dichiarato un portavoce all’agenzia finanziaria AWP.

Per il momento la valuta elvetica si è dimostrata relativamente insensibile all’offensiva americano-israeliana contro l’Iran iniziata sabato e alle sue conseguenze per l’intera regione del Golfo.

Alle 12.15, il franco si apprezzava dello 0,18% rispetto all’euro, a 0,9078 EUR/CHF, mentre perdeva lo 0,60% rispetto al dollaro, a 0,7738 USD/CHF.

