Il concorso per il design per le nuove banconote svizzere è stato vinto da una società losannese

Il tema della nuova serie è dedicato alla topografia unica del territorio elvetico. Keystone-SDA

Con un progetto grafico che interpreta il tema "La Svizzera, varietà in rilievo", la società losannese Emphase ha vinto il concorso della Banca nazionale per la creazione della nuova serie di banconote, la cui circolazione è prevista a partire dagli anni 2030.

4 minuti

Keystone-ATS

È la società losannese Emphase Collegamento esternoil vincitore del concorso grafico indetto dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per la nuova serie di banconote che dovrebbe entrare in circolazione al più presto all’inizio degli anni 2030.

L’elaborato presentato (il bozzetto J, per chi ha visionato tutti e 12 progetti) ha conseguito il miglior risultato complessivo al termine delle diverse fasi del concorso, ha indicato maercoledì l’istituto d’emissione. “Esso propone un’interpretazione convincente del tema ‘La Svizzera, varietà in rilievo’ e si presta particolarmente bene alla realizzazione di banconote”, spiegano gli esperti della BNS. È rientrato fra i tre più apprezzati sia nel sondaggio presso la popolazione, sia nella valutazione di un comitato consultivo esterno. Tenuto conto dei criteri commerciali e organizzativi, ha conseguito il miglior risultato complessivo.

La banca affida dunque a Emphase l’incarico per lo sviluppo grafico delle nuove cartamonete. Come noto la realizzazione finale potrà differire nettamente dalla versione del concorso: a decidere in merito alla veste grafica delle banconote sarà il consiglio di banca (organo analogo a un consiglio di amministrazione).

Una “cassetta degli attrezzi”

“Le numerose e variegate informazioni che questa serie di banconote offre ne fanno una sorta di cassetta degli attrezzi con la quale partire alla scoperta del nostro Paese”, si legge nella descrizione dell’elaborato. “Nel registro di stampa appaiono insetti indigeni. Le filigrane rivelano animali preistorici scoperti in Svizzera, mentre strati geologici attraversano le strisce di sicurezza – entrambi simboli del sottosuolo elvetico”.

“La geografia della Svizzera si contraddistingue per la diversità dei paesaggi che caratterizzano i suoi piani altitudinali. Sul recto, alcune piante indigene sono rappresentate in scala: un invito a osservare con maggiore consapevolezza quell’ambiente che consideriamo familiare, ad esempio alla fermata dell’autobus, a tavola o durante un’escursione. Sul verso, la prospettiva si amplia: composizioni frammentarie alludono alle conquiste di civilizzazione su cui si fonda l’identità elvetica”.

Nell’agosto scorso erano stati presentati dodici progetti sottoposti fra l’altro a un sondaggio popolare cui avevano partecipato oltre 100’000 persone. In ottobre erano stati scelti i sei finalisti: fra loro figurava anche Giulio Waller della Custer Waller Sagl di Lugano-Besso, all’origine del bozzetto K.

Il tema della nuova serie – la decima: le banconote di quella attuale, la nona, sono in circolazione dal 2016 – è dedicato alla topografia unica del territorio elvetico, dal Giura all’Altopiano sino alle Alpi. L’obiettivo è ritrarre l’intero paese, dalle valli più profonde alle vette più alte. “La futura serie dovrà riprodurre la molteplicità della vita che si sviluppa lungo i diversi piani altitudinali dei rilievi svizzeri”, chiosava la BNS.

I dodici elaborati presentati saranno esposti dal 5 al 15 marzo presso il Forum della BNS alla Fraumünsterstrasse 8 di Zurigo (apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30). Sono anche visionabili sul sito web della BNS.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative