BNS: nel terzo trimestre 19 miliardi di utile

BNS: nel terzo trimestre 19 miliardi di utile Keystone-SDA

Portando il risultato dei primi nove mesi a 44,24 miliardi di franchi, la Banca nazionale svizzera ha conseguito un utile di 19,07 miliardi nel terzo trimestre, trainato principalmente dalle posizioni in valuta estera.

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Keystone-ATS

Nel terzo trimestre la Banca nazionale svizzera (BNS) ha ottenuto un utile netto di 19,07 miliardi di franchi, che portano l’utile sui primi nove mesi del 2026 a 44,24 miliardi.

Le posizioni in valuta estera, specifica l’istituto in bollettino odierno, hanno registrato un utile di 43,3 miliardi di franchi sui tre trimestri, mentre le riserve di oro hanno garantito un aumento di valore pari a 1,2 miliardi. Le posizioni in franchi hanno invece generato soltanto un centinaio di milioni.

La BNS sottolinea inoltre che, come d’abitudine, i risultati sono fortemente influenzati dall’evoluzione dei mercati dell’oro, delle valute e dei capitali. Le fluttuazioni sono dunque notevoli e rappresentano la regola, per cui i risultati intermedi permettono di prevedere solo in minima parte l’esito annuale.

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