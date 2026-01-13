La BNS in difesa di Powell, “Si preservi indipendenza della FED”

Il presidente della FED americana Jerome H. Powell. Keystone-SDA

Con un'insolita dichiarazione congiunta, i vertici delle principali banche centrali mondiali, inclusa la BNS, hanno espresso piena solidarietà alla Federal Reserve e al suo presidente Jerome Powell, difendendone l'indipendenza a seguito di pressioni politiche e di un'inchiesta.

2 minuti

Keystone-ATS

Numerose banche centrali – Banca nazionale svizzera (BNS) compresa – scendono in campo in favore dell’indipendenza della Federal Reserve. “Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo presidente Jerome H. Powell”, scrivono in un insolito comunicato congiunto i presidenti e governatori della BNS, della Banca centrale europea (Bce), della Bank of England, di altre banche centrali, nonché i vertici della Banca dei regolamenti internazionali, dopo l’inchiesta del dipartimento di Giustizia Usa su Powell, a valle di numerosi attacchi della Casa Bianca.

“L’indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica”.

“Il presidente Powell ha svolto il suo ruolo con integrità, concentrandosi sul suo mandato e con un impegno incrollabile per l’interesse pubblico. Per noi, è un collega stimato e tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno lavorato con lui”, aggiungono i governatori.

Il comunicato è firmato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, a nome del Consiglio direttivo della BCE; Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra; Erik Thedéen, governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consiglio dei Governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente della direzione dell’amministrazione della Banca nazionale svizzera (BNS); Ida Wolden Bache, Governatore della Norges Bank; Michele Bullock, Governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, Governatore della Banca del Canada; Chang Yong Rhee, Governatore della Banca di Corea; Gabriel Galípolo, Governatore del Banco Central do Brasil; François Villeroy de Galhau, presidente del CdA della Banca dei Regolamenti Internazionali; Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Articoli più popolari I più discussi