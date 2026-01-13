La televisione svizzera per l’Italia
La BNS in difesa di Powell, “Si preservi indipendenza della FED”

il presidente della FED Jerome H. Powell
Il presidente della FED americana Jerome H. Powell. Keystone-SDA

Con un'insolita dichiarazione congiunta, i vertici delle principali banche centrali mondiali, inclusa la BNS, hanno espresso piena solidarietà alla Federal Reserve e al suo presidente Jerome Powell, difendendone l'indipendenza a seguito di pressioni politiche e di un'inchiesta.

Numerose banche centrali – Banca nazionale svizzera (BNS) compresa – scendono in campo in favore dell’indipendenza della Federal Reserve. “Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo presidente Jerome H. Powell”, scrivono in un insolito comunicato congiunto i presidenti e governatori della BNS, della Banca centrale europea (Bce), della Bank of England, di altre banche centrali, nonché i vertici della Banca dei regolamenti internazionali, dopo l’inchiesta del dipartimento di Giustizia Usa su Powell, a valle di numerosi attacchi della Casa Bianca.

“L’indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica”.

“Il presidente Powell ha svolto il suo ruolo con integrità, concentrandosi sul suo mandato e con un impegno incrollabile per l’interesse pubblico. Per noi, è un collega stimato e tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno lavorato con lui”, aggiungono i governatori.

Il comunicato è firmato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, a nome del Consiglio direttivo della BCE; Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra; Erik Thedéen, governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consiglio dei Governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente della direzione dell’amministrazione della Banca nazionale svizzera (BNS); Ida Wolden Bache, Governatore della Norges Bank; Michele Bullock, Governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, Governatore della Banca del Canada; Chang Yong Rhee, Governatore della Banca di Corea; Gabriel Galípolo, Governatore del Banco Central do Brasil; François Villeroy de Galhau, presidente del CdA della Banca dei Regolamenti Internazionali; Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali.

