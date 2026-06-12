Blackout di due ore a Bienne

Bienne al buio per un guasto tecnico. Keystone-SDA

La città di Bienne ha subito un blackout di due ore venerdì mattina a causa di un guasto tecnico, risolto senza conseguenze per le persone e senza disagi per gli ospedali grazie ai generatori di emergenza.

1 minuto

Keystone-ATS

Un’importante interruzione di corrente si è verificata stamane a Bienne (canton Berna). Lo hanno reso noto le autorità attorno alle 07:00 tramite l’app Alertswiss. La situazione è tornata alla normalità circa due ore dopo, ha annunciato l’azienda elettrica ESB.

La causa del blackout – che ha colpito diversi quartieri – è da ricercarsi in un difetto della sottostazione di Mett, che ha provocato un’intensa emissione di fumo. Per un breve momento le luci dell’intera città si sono spente.

Secondo quanto comunicato da ESB nessuno è rimasto ferito. Il ripristino della situazione è iniziato attorno alle 08:30, con difficoltà un po’ più prolungate nelle vicinanze della sottostazione colpita.

Gli ospedali cittadini non hanno subìto conseguenze, ha spiegato una portavoce alla radio locale Canal 3. I generatori di emergenza sono infatti entrati in funzione subito e hanno permesso di continuare normalmente l’attività.

Articoli più popolari