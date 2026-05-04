BL: al via processo per omicidio ex finalista Miss Svizzera

BL: al via processo per omicidio ex finalista Miss Svizzera Keystone-SDA

Inizia lunedì il processo a carico di un uomo accusato di aver strangolato "a sangue freddo" la consorte, ex finalista di Miss Svizzera, e di averne smembrato il corpo per motivi legati alla loro separazione.

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Keystone-ATS

Un padre di famiglia deve presentarsi oggi, lunedì 4 maggio, al Tribunale penale cantonale di Basilea Campagna con l’accusa di assassinio della moglie e turbamento della pace dei defunti. Avrebbe strangolato la consorte “a sangue freddo” e fatto a pezzi il cadavere.

L’imputato avrebbe ucciso la moglie – ex finalista di Miss Svizzera – il 13 febbraio 2024 nella loro casa unifamiliare a Binningen (Basilea Campagna), si legge nell’atto d’accusa della procura. La polizia ha arrestato l’oggi 43enne il giorno successivo.

Prima del drammatico epilogo la coppia avrebbe litigato a causa di un possibile divorzio, prosegue il Ministero pubblico. L’imputato avrebbe spinto la vittima contro un muro e l’avrebbe strangolata fino alla morte con l’aiuto di un oggetto. Secondo l’accusa, l’uomo ha agito in piena coscienza e senza scrupoli.

Riguardo all’imminente divorzio, l’uomo non era disposto a doversi separare temporaneamente dai due figli e a sostenere economicamente la donna. La compagna sarebbe quindi stata uccisa per un “atteggiamento egoistico” e a causa di un sentimento di rancore, oltre che di un bisogno di controllo, mette ancora in evidenza l’atto d’accusa.

In seguito, l’imputato ha fatto a pezzi il cadavere, il tutto agendo in maniera lucida, sostiene la procura. Il caso aveva fatto notizia a livello internazionale. La sentenza è prevista per il 13 maggio e vige la presunzione d’innocenza.

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