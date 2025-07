Bilancio più che positivo per gli Europei di calcio femminili

Un evento senza incidenti è un evento riuscito. Keystone / Martial Trezzini

All'indomani della finale, le città ospitanti sono più che soddisfatte del Campionato europeo di calcio femminile. Tutto è andato liscio anche per quel che riguarda la sicurezza.

3 minuti

Keystone-ATS

I grandi eventi sportivi rappresentano sempre un onere aggiuntivo per gli agenti di polizia, ha reso noto lunedì la Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP). Gli europei femminili di quest’anno sono invece stati un “piacevole esempio” di come simili eventi “possono svolgersi in un contesto pacifico e rispettoso”.

Quasi tutte le partite sold out

Nelle otto città ospitanti si sono svolte in totale 31 partite, 29 delle quali hanno registrato il tutto esaurito. Complessivamente sono state più di 650’000 le persone che hanno assistito alle partite negli stadi. Il precedente record di presenze stabilito in Inghilterra nel 2022, con quasi 360’000 spettatori, è così stato nettamente superato.

Con un’audience totale di 500 milioni di persone in tutto il mondo, è stato stabilito un nuovo record anche per quel che riguarda le trasmissioni televisive e lo streaming.

La più grande marcia di tifose e tifosi della storia

A Basilea circa 170’000 persone hanno assistito alle cinque partite giocate al St. Jakob-Park, circa 25’000 hanno partecipato alle marce della tifoseria e 300’000 persone hanno frequentato le fan zone.

Tutto esaurito anche per le cinque partite disputate al Letzigrund di Zurigo. Secondo le autorità cittadine, la fan zone nei pressi della stazione centrale ha accolto oltre 170’000 visitatori e visitatrici.

Aspettative “superate” anche a Berna, secondo la responsabile del progetto Hannah Sutter. Le quattro partite allo stadio del Wankdorf hanno registrato il tutto esaurito e hanno attirato circa 120’000 persone. Stando a una nota diffusa lunedì, 40’000 persone hanno partecipato alle marce dei tifosi prima delle partite. Quella prima del quarto di finale tra Spagna e Svizzera è considerata la più grande nella storia dell’Euro femminile.

A Thun si sono registrate 24’000 presenze allo stadio e altre 10’000 nella fan zone. Posti esauriti pure per i tre incontri giocati a Lucerna, con una media di oltre 10’000 persone che hanno visitato la fan zone ogni giorno. Anche le tre partite a San Gallo si sono svolte davanti a spalti esauriti.

A Ginevra sono stati registrati complessivamente 123’000 spettatrici e spettatori e tre partite su cinque sold out, mentre la fan zone in riva al lago ha attirato più di 60’000 persone.