Bilancia dei pagamenti, surplus in netto calo nel secondo trimestre
Nel secondo trimestre del 2025, l’economia svizzera ha registrato un forte calo dell’avanzo di conto corrente, principalmente a causa dell’interscambio di oro non monetario, come evidenzia la Banca nazionale svizzera in una revisione estesa dei dati sulla bilancia dei pagamenti.
Saldo della bilancia dei pagamenti in netto calo nel secondo trimestre per l’economia svizzera: l’avanzo di conto corrente è stato di 10,2 miliardi di franchi, a fronte dei 23,5 miliardi dei tre mesi precedenti e dei 24,9 miliardi dello stresso periodo del 2024.
La contrazione del surplus è riconducibile soprattutto all’interscambio di merci, spiega la Banca nazionale svizzera (BNS) in un comunicato diffuso mercoledì. Il relativo saldo è diminuito soprattutto per effetto degli scambi di oro non monetario: sono aumentate fortemente sia le entrate che le uscite, con una netta prevalenza però di queste ultime sulle prime.
La posizione patrimoniale netta sull’estero è aumentata di 9 miliardi rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 956 miliardi di franchi. La consistenza degli attivi è scesa di 145 miliardi a 5137 miliardi, quella delle passività è diminuita di 154 miliardi a 4182 miliardi.
Con la pubblicazione dei dati del secondo trimestre 2025, la BNS ha proceduto a un’ampia revisione all’indietro, fino al 1983, dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero, fa sapere l’istituto.
La bilancia dei pagamenti registra tutte le entrate e le uscite di un’economia con l’estero, includendo non solo il commercio di beni ma anche quello dei servizi (per esempio il turismo), nonché i redditi da lavoro e da capitale. La struttura e l’evoluzione della bilancia dei pagamenti forniscono importanti indicazioni sui rapporti economici di un paese con le nazioni oltre i suoi confini. Concretamente un’eccedenza elevata è considerata un segno di forza dell’economia.
