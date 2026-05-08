Biennale di Venezia, chiusi 20 padiglioni (Svizzera compresa) per protesta anti-Israele

L'arte si ferma per la Palestina. Keystone-SDA

Come forma di protesta contro la presenza del Padiglione israeliano e la situazione in Palestina, una ventina di esposizioni nazionali alla Biennale di Venezia, inclusa la Svizzera, hanno aderito a uno sciopero chiudendo i loro spazi.

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Keystone-ATS

Chiusura “anti Israele” di una ventina di Padiglioni nazionali – compresa la Svizzera – tra i Giardini e l’Arsenale, alla Biennale di Venezia.

Finora l’elenco comprende: Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate, ma la lista è in aggiornamento.

Lo annuncia il canale Telegram Global Project: “Decine di padiglioni ed esposizioni della Biennale di Venezia rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina”.

La mobilitazione “senza precedenti” è promossa, tra gli altri, dal collettivo ANGA – Art Not Genocide Alliance. “Questo pomeriggio alle 16.30 è previsto il corteo che da Via Garibaldi punterà a raggiungere il padiglione israeliano all’Arsenale, contro il genocidio e la militarizzazione dell’economia, per i diritti di lavoratrici e lavoratori e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif, detenuti ora in Israele” ricorda sempre il canale Telegram Global Project.

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