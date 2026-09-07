Berna verso il divieto degli occhiali smart

Più privacy nelle piscine di Berna Keystone-SDA

Per proteggere la sfera privata degli utenti, una mozione presentata al Consiglio comunale di Berna chiede di vietare l'uso di occhiali con telecamera integrata all'interno delle piscine comunali.

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Keystone-ATS

La Città di Berna potrebbe vietare l’uso di occhiali connessi con telecamera integrata nelle piscine comunali, sia coperte che all’aperto. Una mozione presentata la settimana scorsa al Consiglio comunale chiede alle autorità di legiferare in materia.

Più della metà dei membri del legislativo comunale ha firmato questa mozione, che mira a impedire qualsiasi registrazione fatta all’insaputa delle persone. La misura si applicherebbe all’area delle vasche, alle docce e agli spogliatoi. Il divieto di utilizzare gli occhiali connessi dovrà essere inserito nei regolamenti delle piscine.

Inoltre, il personale dovrà essere formato e l’utenza di questi spazi ricreativi dovrà essere informata tramite una segnaletica multilingue. La mozione chiede anche che venga valutata un’estensione del divieto ad altre strutture sportive comunali.

I firmatari e le firmatarie giustificano la presentazione della mozione con la volontà di proteggere la sfera privata in aree considerate sensibili. Gli occhiali connessi sono difficilmente distinguibili da quelli normali e le registrazioni possono essere pubblicate su internet.

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