Berna: temperatura Aare, stabilito nuovo record

La tradizionale nuotata mattutina attira sempre più persone. Keystone-SDA

La temperatura dell'acqua del fiume Aare ha stabilito un nuovo primato assoluto raggiungendo martedì i 24,82 gradi, come confermato dal sito di monitoraggio aaremarzili.info.

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Keystone-ATS

Un nuovo record assoluto di temperatura è stato registrato martedì pomeriggio nell’Aare. Il corso d’acqua che scorre nel cuore di Berna ha raggiunto alle 16.50 i 24,82 gradi, battendo il primato stabilito alla fine di giugno.

È quanto riporta il sito web aaremarzili.info, che monitora in diretta tutti i dati relativi al fiume. Il precedente picco, 24,13 gradi, era stato toccato il 27 giugno. In quell’occasione, era stato cancellato un record vecchio di quasi quattro anni.

Quest’estate l’Aare e le piscine pubbliche di Berna stanno venendo particolarmente presi d’assalto per sfuggire alla morsa del caldo. Il rito della nuotata mattutina nel fiume simbolo della città federale è sempre più popolare e sempre più alla portata anche dei freddolosi, visto che l’acqua supera i 23 gradi già alle 6 del mattino.

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