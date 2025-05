Secondo Berna i respingimenti sistematici alla frontiera tedesca sono contrari alla legge

Altri sviluppi Bilancio positivo da parte della polizia dei trasporti sull’uso delle bodycam Questo contenuto è stato pubblicato al Le bodycam, in dotazione alla Polizia dei trasporti dallo scorso settembre, si sono dimostrate efficaci, in particolare nel disinnescare situazioni conflittuali e nell'acquisizione di prove. Lo indicano oggi le FFS in una nota. Di più Bilancio positivo da parte della polizia dei trasporti sull’uso delle bodycam

Altri sviluppi Swisscom registra un fatturato da record grazie all’acquisizione di Vodafone Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Fatturato trimestrale record per Swisscom, sulla scia dell'acquisizione di Vodafone Italia: nei primi tre mesi il gruppo ha totalizzato ricavi per 3,8 miliardi franchi, in progressione del 39% su base annua. Di più Swisscom registra un fatturato da record grazie all’acquisizione di Vodafone Italia

Altri sviluppi Inflazione presto negativa in Svizzera? Ecco le conseguenze Questo contenuto è stato pubblicato al Nel mese di aprile l'inflazione - cioè la crescita dei prezzi al consumo su base annua - si è attestata allo 0,0% in Svizzera (è notizia di questa settimana, lunedì) e non è escluso che nei prossimi mesi il dato possa passare in territorio negativo. Di più Inflazione presto negativa in Svizzera? Ecco le conseguenze

Altri sviluppi Ancora divergenze sull’imposizione individuale, ma “sì” all’ iniziativa Questo contenuto è stato pubblicato al Rimangono ancora divergenze dopo il secondo passaggio al Consiglio nazionale del progetto volto a introdurre l'imposizione individuale dei coniugi in Svizzera. La Camera ha però fatto un passo avanti raccomandando (98 voti a 96) il "sì" all'iniziativa delle Donne PLR. Di più Ancora divergenze sull’imposizione individuale, ma “sì” all’ iniziativa

Altri sviluppi Diritto di voto ai 16enni nei Grigioni? Al via la consultazione Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo grigionese ha aperto la consultazione per introdurre il diritto di voto a 16 anni. Ciò richiede la revisione della Costituzione cantonale e la Legge sui diritti politici. La richiesta era stata presentata in una mozione in Gran Consiglio. Di più Diritto di voto ai 16enni nei Grigioni? Al via la consultazione

Altri sviluppi Svizzera allarmata per gli sviluppi a Gaza Questo contenuto è stato pubblicato al Il Dipartimento federale si dice inquieto tramite un post su X dell'evoluzione della drammatica situazione nella Striscia di Gaza. Di più Svizzera allarmata per gli sviluppi a Gaza

Altri sviluppi L’esercito stila un bilancio positivo dall’esercitazione “Trias 25” Questo contenuto è stato pubblicato al L'Esercito svizzero ha tracciato un bilancio positivo dell'esercitazione svolta all'estero "Trias 25", nonostante sia stata teatro di vari incidenti. I circa 1000 militari sono tornati da Allentsteig (Austria) alla piazza d'armi di Thun (canton Berna). Di più L’esercito stila un bilancio positivo dall’esercitazione “Trias 25”

Altri sviluppi Il franco svizzero compie 175 anni Questo contenuto è stato pubblicato al Il franco svizzero festeggia oggi il suo 175esimo compleanno. Quando fu creato nel 1850, nulla lasciava presagire la sua evoluzione da appendice del franco francese a moneta stabile e mondialmente ambita. Di più Il franco svizzero compie 175 anni

Altri sviluppi Sale la tensione tra India e Pakistan Questo contenuto è stato pubblicato al Almeno 30 persone sono morte in Pakistan, in seguito ai bombardamenti lanciati dall'India contro diverse località. Di più Sale la tensione tra India e Pakistan