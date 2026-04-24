Berna dà il via libera alla sepoltura con il proprio animale

La condivisione degli spazi con i pelosetti di casa continua anche nell'aldilà. mrj

Grazie al nuovo regolamento cimiteriale approvato a Berna, in futuro sarà possibile farsi seppellire con il proprio animale domestico in aree dedicate, nell'ambito di una revisione totale che modernizza le norme funerarie.

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Keystone-ATS

Il Consiglio comunale di Berna ha approvato giovedì il nuovo regolamento cimiteriale: in futuro sarà possibile farsi seppellire con il proprio animale domestico.

A questo scopo, la città creerà delle aree di sepoltura speciali chiamate “Persona con animale”. Gli animali domestici dovranno essere tumulati in urne.

Tra le altre novità, le persone potranno essere sepolte nei reparti dedicati ai minorenni fino all’età di 18 anni. Finora il limite era di 14 anni.

Tutte le modifiche previste hanno riscosso un consenso trasversale tra i partiti. A far discutere è stata unicamente una proposta della frazione composta da Sinistra alternativa, Partito del Lavoro e Forum Alternativo, secondo cui gli animali non possono essere uccisi deliberatamente per essere seppelliti con una persona.

Il Consiglio si è però trovato d’accordo nel ritenere che il regolamento cimiteriale non sia la sede adatta per sancire una simile disposizione. Inoltre, i relativi controlli che l’amministrazione dovrebbe effettuare sarebbero difficilmente attuabili, è stata l’opinione prevalente.

Il Municipio è stato messo in minoranza riguardo alle competenze: in futuro sarà il Consiglio comunale a decidere sulle ristrutturazioni importanti e sulle soppressioni dei cimiteri, una facoltà che l’esecutivo avrebbe preferito mantenere.

Il Consiglio comunale ha infine approvato all’unanimità il regolamento completamente rivisto, rinunciando a un secondo esame della materia.

Revisione totale anziché adeguamento

Il nuovo regolamento nasce da un postulato dei Verdi liberali che il Consiglio comunale aveva accolto nel marzo 2021. Nel testo, il partito chiedeva che le persone potessero farsi seppellire con i propri animali domestici.

Durante lo sviluppo del progetto, secondo il Municipio, è emerso che la legislazione cimiteriale non corrispondeva più alla realtà attuale e alle prassi in vigore, basandosi in parte su fondamenta giuridiche obsolete. Si è quindi optato per una revisione totale.

Le esigenze della società sono profondamente cambiate, ha affermato l’esecutivo cittadino. Nel 2024, la quota delle tradizionali inumazioni era solo del 16,3%. Vengono richieste sempre più spesso altre forme di sepoltura.

“Durante l’esame della materia sono emerse molte questioni che la revisione ha ora chiarito”, ha dichiarato in aula il municipale responsabile Matthias Aebischer (PS). Spesso le discussioni hanno assunto un carattere filosofico. “I cimiteri della città di Berna rappresentano un modello a livello svizzero”, ha affermato. “Ne vado fiero”.

Cimiteri apprezzati come parchi

La città di Berna gestisce tre cimiteri: quello di Bremgarten, quello di Schosshalden e quello di Bümpliz. Secondo il suo sito web, amministra un totale di 13’000 tombe. I cimiteri sono apprezzati anche come aree verdi pubbliche per lo svago di prossimità.

Nel 1999 sono stati creati il campo di sepoltura per bambine e bambini nati prematuramente e l’area per le tombe musulmane. Nel 2018 la città ha inaugurato il campo di sepoltura buddista e nel 2025 verrà aperto quello alevita presso il cimitero di Bremgarten.

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