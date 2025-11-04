Uccise il nuovo compagno della moglie, condannato a 16 anni di carcere

I fatti sono avvenuti a Sonceboz nel canton Berna. Keystone-SDA

Il tribunale regionale di Moutier ha condannato a 16 anni di reclusione per assassinio l'uomo che nel 2023 a Sonceboz ha ucciso con cinque colpi di pistola il nuovo compagno della moglie, scartando la tesi dell'omicidio passionale e ritenendo il gesto premeditato.

L’uomo accusato di aver ucciso il nuovo compagno della moglie nel 2023 a Sonceboz (canton Berna), sparandogli a bruciapelo cinque colpi di pistola, è stato condannato oggi a 16 anni di reclusione. È stato riconosciuto colpevole di assassinio dal tribunale regionale di Moutier.

L’imputato, impassibile alla lettura del verdetto, non aveva sopportato che la donna lo avesse lasciato con i cinque figli per rifarsi una vita con un altro uomo. Il tribunale ha scartato la tesi dell’omicidio passionale per ritenere quella dell’assassinio.

Egli non ha lasciato nulla al caso, ha sottolineato la presidente del tribunale, Maïli Rüfenacht, aggiungendo che ha preparato il suo gesto in modo meticoloso. “La vittima non aveva alcuna via di fuga possibile”.

Dopo avergli sparato nel parcheggio di una stazione di servizio a Sonceboz, era fuggito in auto. La polizia cantonale bernese aveva quindi avviato una caccia all’uomo per ritrovarlo. Si era costituito presso un ufficio doganale a Basilea e aveva confessato il crimine.

