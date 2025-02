Confermate le condanne contro sei biker coinvolti in una rissa nel 2019

Diverse persone erano rimaste ferite. Keystone-SDA

Il Tribunale cantonale di Berna ha confermato le condanne per rissa contro sei motociclisti che nel 2019 avevano preso parte a un sanguinoso scontro tra bande rivali di biker a Belp (canton Berna), in cui diverse persone erano rimaste gravemente ferite.

Keystone-ATS

Nel 2022 il Tribunale distrettuale aveva condannato 17 biker membri dei Bandidos e degli Hells Angels. Sei di essi hanno intentato ricorso; cinque imputati cui erano state inflitte pene sospese con la condizionale speravano in un’assoluzione, mentre uno in una pena più mite.

Il processo d’appello, tenuto a fine gennaio, si è svolto tra importanti misure di sicurezza per evitare incidenti tra i membri delle due bande. La polizia cantonale ha dispiegato un imponente dispositivo anche oggi, dopo che la corte non aveva voluto dispensare gli imputati dal presenziare all’annuncio della sentenza. Tuttavia nessun biker si è presentato davanti al Tribunale, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS.

Al processo di primo grado del maggio 2022 circa 200 membri dei gruppi rocker contrapposti si recarono a Berna in moto. La polizia usò proiettili di gomma e cannoni ad acqua per tenere separati i due campi.

In prima istanza la sanzione più pesante, accettata dall’interessato, era stata di otto anni di reclusione per tentato omicidio intenzionale. Un austriaco cui era stata comminata una pena detentiva di tre anni e l’espulsione per tentate lesioni personali gravi, sarà invece giudicato ulteriormente: al momento si trova in terapia psichiatrica stazionaria.