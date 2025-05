Anatra “pizzicata” da un radar a Berna, “potrebbe essere recidiva”

Altri sviluppi Riapre venerdì il passo del San Gottardo Questo contenuto è stato pubblicato al Il passo del San Gottardo riaprirà venerdì alle 11.00 dopo la chiusura invernale. In contemporanea entrerà in funzione anche il consueto prolungamento stagionale dell'uscita dall'A2 a Göschenen, comunicano oggi le autorità urane. Di più Riapre venerdì il passo del San Gottardo

Altri sviluppi Parlamentari svizzeri e dell’UE discutono degli accordi negoziati Questo contenuto è stato pubblicato al Una delegazione di cinque membri delle Camere federali ha incontrato oggi a Bruxelles pochi deputati del Parlamento europeo. I parlamentari svizzeri hanno interpretato l'assenza dei loro omologhi in modi diversi. Di più Parlamentari svizzeri e dell’UE discutono degli accordi negoziati

Altri sviluppi Roche investe 700 milioni di dollari in una nuova unità produttiva negli USA Questo contenuto è stato pubblicato al Nel pieno del dibattito sui dazi Roche e la sua filiale statunitense Genentech annunciano oggi che stanno progettando la costruzione di uno stabilimento nello stato americano della Carolina del Nord. Di più Roche investe 700 milioni di dollari in una nuova unità produttiva negli USA

Altri sviluppi Il parco della villa Rachmaninov diventa accessibile Questo contenuto è stato pubblicato al Il Canton Lucerna aprirà al pubblico il parco della Villa Senar a Hertenstein dal 15 maggio. Il compositore russo Sergei Rachmaninov ha vissuto in questo edificio, situato sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, dal 1932 al 1939. Di più Il parco della villa Rachmaninov diventa accessibile

Altri sviluppi Decathlon in piena espansione in Svizzera, arrivano altri 10 negozi Questo contenuto è stato pubblicato al Decathlon in piena espansione in Svizzera: la catena di negozi di articoli sportivi presente anche in Ticino intende inaugurare dieci nuovi punti vendita, a fronte dei 42 già esistenti. Di più Decathlon in piena espansione in Svizzera, arrivano altri 10 negozi

Altri sviluppi I titoli delle aziende farmaceutiche soffrono dopo le parole di Trump su prezzi Questo contenuto è stato pubblicato al Inizio di settimana da incubo in borsa per le società farmaceutiche. Di più I titoli delle aziende farmaceutiche soffrono dopo le parole di Trump su prezzi

Altri sviluppi Sospettata una ragazza di 14 anni per l’omicidio di una 15enne Questo contenuto è stato pubblicato al Una 15enne è stata uccisa ieri a Berikon, nel canton Argovia. Sospettata è una ragazza di 14 anni, che si trova in ospedale. Stando alle prime informazioni, sia sul corpo della vittima che su quello della presunta colpevole sono state rinvenute ferite da taglio. Di più Sospettata una ragazza di 14 anni per l’omicidio di una 15enne

Altri sviluppi Washington mette la Svizzera “in prima fila” per i negoziati con la Cina Questo contenuto è stato pubblicato al I buoni uffici della Svizzera nei negoziati tra Stati Uniti e Cina sembrano essere stati ampiamente positivi per il Consiglio federale. Oggi Washington ha lasciato intendere che Berna ha fatto progressi nel dialogo sui dazi, a differenza dell'UE. Di più Washington mette la Svizzera “in prima fila” per i negoziati con la Cina

Altri sviluppi Per i bagordi da Eurovision e per la vittoria del Basilea, la polizia ferma 150 persone Questo contenuto è stato pubblicato al Migliaia di persone si sono riversate per le strade del centro di Basilea ieri in occasione della cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest (ESC) e per festeggiare l'FCB, laureatosi nel tardo pomeriggio - e con tre giornate d'anticipo - campione svizzero. Di più Per i bagordi da Eurovision e per la vittoria del Basilea, la polizia ferma 150 persone