Adelboden e Lauterbrunnen verificano la sicurezza locali pubblici

BE: Adelboden e Lauterbrunnen controllano la sicurezza dei locali pubblici Keystone-SDA

In vista delle imminenti gare di Coppa del Mondo di sci ad Adelboden e Wengen, i comuni dell'Oberland bernese di Adelboden e Lauterbrunnen intendono verificare la sicurezza dei loro locali pubblici dopo il tragico incendio di Crans-Montana.

2 minuti

Keystone-ATS

Le appassionate e gli appassionati di sci arriveranno ad Adelboden già il prossimo fine settimana. Lunedì mattina il sindaco Willy Schranz ha dichiarato alla radio svizzerotedesca SRF che, con la tragedia di Crans-Montana ancora nella mente, il Comune è chiamato ad agire e sfrutterà i prossimi giorni per controllare i locali del paese.

“Verificheremo che tutto sia in ordine, affinché non possa verificarsi nulla di simile”, ha affermato Schranz. Il compito del Comune è quello di evitare errori, sensibilizzare chi gestisce i bar e discutere con loro se hanno fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli ospiti.

Responsabilità dei gestori dei bar

Dal canto suo, Karl Näpflin, sindaco di Lauterbrunnen, di cui fa parte la località di Wengen, sede classica della Coppa del Mondo, lunedì discuterà in Municipio sul da farsi. Näpflin ha dichiarato alla radio SRF che il Comune terrà d’occhio i bar e i locali notturni e chiederà loro almeno di ricontrollare che tutto sia davvero sicuro.

I gestori dei bar dovranno ad esempio verificare se sono presenti materiali infiammabili o se i guardaroba sono attrezzati in modo adeguato. E la cosa più importante è che le vie di fuga siano ben segnalate e libere. Il sindaco di Lauterbrunnen ha inoltre messo in guardia dall’uso di fiamme e candele.

Secondo la SRF, Näpflin è stato invitato da più parti a chiudere i due locali notturni della zona per motivi di sicurezza. Il Comune non può farlo, ha affermato il sindaco, ma terrà sotto controllo la situazione.

Articoli più popolari I più discussi