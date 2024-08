Bayer taglia 150 posti di lavoro a Basilea

Il logo dell'azienda. Keystone / Georgios Kefalas

La riduzione sarà completata entro il 2025 e riguarderà principalmente la divisione Consumer Health, che ha sede proprio a Basilea.

1 minuto

Keystone-ATS

Il gruppo farmaceutico e agrochimico Bayer taglia circa 150 dei 1’000 posti di lavoro a tempo pieno a Basilea. Una portavoce ha confermato all’agenzia di stampa AWP quanto riportato dalla “Neue Zürcher Zeitung”.

Secondo la portavoce, i tagli riguarderanno principalmente la divisione Consumer Health, che ha sede a Basilea. La riduzione sarà completata entro il 2025. Secondo la NZZ, esiste un piano sociale.

È noto che Bayer è in crisi. Dall’inizio dell’anno, l’azienda tedesca ha tagliato più di 3’000 posti di lavoro in tutto il mondo. Alla fine di giugno, Bayer contava in totale poco meno di 96’600 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno.

Con il programma di risparmio, l’azienda mira a risparmiare due miliardi di euro all’anno a partire dal 2026 e 500 milioni di euro nell’anno in corso. “Siamo sulla buona strada per raggiungere entrambi gli obiettivi”, ha dichiarato il CEO del Gruppo Bill Anderson all’inizio di agosto, in occasione della presentazione dei dati semestrali.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative