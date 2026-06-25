Battuto il record di caldo in giugno in Svizzera
Temperature che hanno superato i 37 gradi in quattro diverse stazioni di misurazione hanno stabilito un nuovo record di caldo per il mese di giugno in Svizzera, superando un primato che resisteva dal 1947.
Un record di caldo vecchio di quasi 80 anni è ormai storia: giovedì, poco prima delle 15.00, le temperature hanno superato i 37,0 gradi in ben quattro stazioni di misurazione. Si tratta del valore più alto mai registrato in Svizzera nel mese di giugno.
La temperatura più elevata è stata rilevata alle 14:40 alla stazione di misurazione di Buchs-Aarau, con 37,2 gradi. A Beznau (canton Argovia) si sono toccati i 37,1 gradi, mentre a Würenlingen (Argovia) e a Basilea-Binningen la colonnina di mercurio ha raggiunto i 37,0 gradi.
Secondo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), il precedente primato per il mese di giugno risaliva al 1947, quando a Basilea-Binningen erano stati misurati 36,9 gradi.
Le giornate di canicola si susseguono senza interruzione già da metà giugno. MeteoSvizzera prevede che l’ondata di caldo durerà fino a lunedì prossimo compreso. In gran parte della Svizzera è attualmente in vigore il livello massimo di allerta canicola.
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